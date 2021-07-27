Била детей-пациентов: стоматолога из Ровно лишили лицензии

Сейчас дело слушается в суде, но в Ровенской окружной прокуратуре говорят, что от деятельности ее вряд ли отстранят

Стоматология Инны Кравчук в Ровно / коллаж "Сегодня"

В Ровно аннулировали лицензию на медицинскую практику частному стоматологу Инне Кравчук, которую подозревают в издевательствах над детьми-пациентами.

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Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент "Сегодня".

Инна Кравчук на заседании суда / Фото: Сегодня

Одна из причин аннуляции – врач отказалась предоставить документы во время проверки. Теперь Инна Кравчук год не имеет права проводить медицинскую практику по стоматологии. В то же время ей разрешается работа по найму.

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Стоматология Инны Кравчук в Ровно / Фото: Сегодня

Видео, где стоматолог бьет и дергает детей, обнародовали еще в январе этого года. В полицию жалобы о нанесение побоев написали пять семей.

Сейчас дело слушается в суде Ровно – врачу грозит до 850 гривен или год исправительных работ.

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"Доктора стоматолога обвиняют в совершении насильственный действия и причинение легкого телесного повреждения. За данное уголовное правонарушение не предусмотрено отстранение от деятельности", – отметила прокурор Ровенской окружной прокуратуры Илона Ютовец.

Напомним, с первым заявлением, 9 февраля, о нанесении телесных повреждения 5-летней дочери во время визита к стоматологу в Ровно в полицию обратилась 36-летняя жительница Костополя.

Кроме того, как оказалось, у подозреваемой отсутствует разрешение на практику по специальности "детская стоматология".