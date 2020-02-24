Били ногами из-за парня: школьницам из Бердичева грозит немалый срок

Всем трем девочкам уже сообщили о подозрении

Трем школьницам, которые жестоко избили свою сверстницу из-за парня в Бердичеве, грозит до четырех лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Житомирской области.

Девочкам уже сообщили о подозрении. Их будут судить по статье "хулиганство". Отметим, что избивали сверстницу двое из школьниц, а третья – все снимала на видео.

Напомним, ранее в сети появилось видео расправы над девочкой. На кадрах ролика можно увидеть, как трое подростков стоят посреди поля, общаясь между собой, как вдруг одна из девочек наносит удар рукой в шею ничего не подозревающей "сопернице". После этого девочки сцепились между собой, но две нападавших сумели сломить сопротивление жертвы, повалили ее на землю и начали наносить десятки ударов ногами.

Видео: facebook/Василий Малиновский

Отметим, что, по данным отчета фонда ЮНИСЕФ, в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Причем 40% пострадавших никому об этом не рассказывали.

Также мы сообщали, что Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584).

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