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Битва за карася: рыбаки пришли с пикетом к Херсонской ОГА

18 ноября, 19:46

Рыбаки предупреждали об активизации браконьерства и требовали дополнительных квот

/ Фото: Сегодня

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Сотни херсонских рыбаков пришли с пикетом к областной государственной администрации – они требовали от чиновников помощи: чтобы Минэкологии подписало документ о дополнительных квотах на вылов рыбы.

Два месяца бумаги лежат на согласовании, а рыбаки говорят, что из-за бюрократии остались без заработка. Вместе с областными чиновниками протестующие составили письмо-обращение к министрам.

"Без работы вообще, полностью весь регион сельский, который живет вдоль речки, он просто остается без средств к существованию. Это влечет последствия – браконьерство", – объяснил рыбак Алексей Рябов.

"Предупреждали министра, что может наступить социальный конфликт между рыбаками и министерством. Мы регулярно звоним, требуем объяснений", – заверил Евгений Алхимов, советник главы Херсонской областной госадминистрации.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в погоне за рыбой браконьеры расставляют на Днестровском водохранилище запрещенные сети. Журналисты "Сегодня" вместе с инспекторами искали тайники злоумышленников и вытаскивали сети из воды.

Кроме этого, в Черноморском биосферном заповеднике, расположенном под Одессой, задержали дерзких браконьеров – с помощью рыбацких сеток, прямо возле здания охраны, они успели наловить креветки на сумму почти 300 тысяч гривен.

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браконьер митинг пикет ОГА Херсонская область

Источник: Сегодня

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