Блокпосты и въезд по пропускам: в Нетешине принимают жесткие меры

В Нетешине Хмельницкой области в связи с введением в стране карантина из-за коронавируса установили блокпосты. Об этом сообщили в пресс-службе местного горсовета.

Теперь, с 18 марта по 3 апреля, въезд и выезд из города будет ограничен.

"Организовано блокпосты и обеспечено на них круглосуточное дежурство уполномоченных лиц", – говорится в сообщении.

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Жителей города и работающих в нем людей будут пропускать только с временными пропусками. Их нужно будет размещать на стекле автомобилей. Эти пропуска можно будет получить в оперативно-дежурной службе горсовета.

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, которым ужесточила наказание для нарушителей карантина. Теперь если человек с подозрением на коронавирус покинет место обсервации, он заплатит от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, недавно в Радомышле Житомирской области была зафиксирована первая в Украине смерть от COVID-19 – умерла 71-летняя женщина. Похороны пенсионерки проходили без родственников. Почему – читайте в материале.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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