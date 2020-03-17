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Блокпосты и въезд по пропускам: в Нетешине принимают жесткие меры

17 марта, 12:08

Тина Наринецкая

Въезд и выезд из города ограничат

В Нетешине Хмельницкой области в связи с введением в стране карантина из-за коронавируса установили блокпосты. Об этом сообщили в пресс-службе местного горсовета.

Теперь, с 18 марта по 3 апреля, въезд и выезд из города будет ограничен.

"Организовано блокпосты и обеспечено на них круглосуточное дежурство уполномоченных лиц", – говорится в сообщении.

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Жителей города и работающих в нем людей будут пропускать только с временными пропусками. Их нужно будет размещать на стекле автомобилей. Эти пропуска можно будет получить в оперативно-дежурной службе горсовета.

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Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, которым ужесточила наказание для нарушителей карантина. Теперь если человек с подозрением на коронавирус покинет место обсервации, он заплатит от 17 до 34 тысяч гривен.

Напомним, недавно в Радомышле Житомирской области была зафиксирована первая в Украине смерть от COVID-19 – умерла 71-летняя женщина. Похороны пенсионерки проходили без родственников. Почему – читайте в материале.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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