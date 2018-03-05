Боец с Донбасса сменил оружие на тату-машину

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Напомним, в зоне АТО на Донбассе от пули снайпера 2 марта погиб уроженец села Черная Окнянского района Одесской области Вадим Сапеску. Об этом сообщили в местной райгосадминистрации.

"2 марта 2018, во время выполнения боевого задания погиб наш земляк – Сапеску Вадим Георгиевич. Вадим Сапеску в зоне проведения операции объединенных сил мужественно и отважно защищал нашу Родину от террористов. Во время выполнения задания в Авдеевке, пуля снайпера нанесла ему ранения, несовместимое с жизнью", – говорится в соообщении.

Отмечено, что бойцу было всего 34 года.

А 25 февраля от пули снайпера в районе Авдеевки Донецкой области погиб военнослужащий 1-го батальона 95-й бригады Александр Сивко.