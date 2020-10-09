Боксер, врач и "темные лошадки": кто идет в мэры Винницы

25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы – украинцам придется определиться с тем, кого они хотят видеть мэрами, а также в своих городских и областных советах.

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Не станет исключением и Винница – Центральная избирательная избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов на следующих выборах мэра этого города. Впрочем, трое из них сняли свои кандидатуры еще до голосования.

Таким образом, выбирать нового мэра винничанам придется среди десяти человек, из которых лишь двое не представляют политические силы:

Борзов Сергей Сергеевич – партия "Слуга народа". Кармалита Сергей Владимирович – самовыдвиженец. Котова Ирина Ивановна – партия "Наш Край". Кудлаенко Сергей Владимирович – партия "Европейская солидарность". Моргунов Сергей Анатолиевич – партия "Украинская стратегия Гройсмана". Солейко Наталья Петровна – ВО "Батькивщина". Узелков Вячеслав Валентинович – партия "Оппозиционная платформа – За жизнь". Устинова Александра Юрьевна – политическая сила "Голос". Щекотунов Валентин Олегович – самовыдвиженец. Юзва Валентин Валерьевич – самовыдвиженец.

Более подробно о кандидатах

Борзов Сергей – 40 лет, действующий председатель Винницкой ОГА, руководитель Государственного управления делами. Закончил Винницкий государственный педагогический университет им. Михаила Коцюбинского по специальности учитель истории и правоведения, а также Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

Борзов Сергей

Сергей Кармалита – 51 год, предприниматель и юристконсульт. Является президентом Винницкого городского союза предпринимателей и промышленников и председателем областной Федерации тяжелой атлетики. В течение 8 лет (2002-2010 года) занимал место депутата в городском совете Винницы.



Сергей Кармалита

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Ирина Котова – 48 лет, общественный деятель, директор агентства недвижимости и управляющая двумя многоэтажными домами. Является пенсионером МВД по выслуге лет, в прошлом капитан милиции. Окончила Брянский государственный педагогический институт.

Ирина Котова

Сергей Кудлаенко – 44 года, бывший депутат Винницкого облсовета и народный депутат Верховной Рады VIII созыва. Сейчас возглавляет "Дирекцию по строительству Международного аэропорта "Одесса". Окончил Киевский национальный торгово-экономический университет ("Учет и аудит"), Тернопольского национальный экономический институт ("Правоведение"), а также Академию госуправления при Президенте Украины ("Государственное управление").

Сергей Кудлаенко

Сергей Моргунов – 52 года, действующий мэр Винницы (с 2015 года). В прошлом – депутат Винницкого горсовета (2002-2014 гг). Кавалер ордена "За заслуги" II, III степеней. Окончил Черновицкий государственный университет им. Федьковича ("Преподаватель истории") и Национальную академию государственного управления при Президенте Украины ("Управление общественным развитием").

Сергей Моргунов

Наталья Солейко – 68 лет, детский хирург. Бывший депутат Винницкого облсовета (2002-2006 и 2010-2015 года). Окончила Винницкий медицинский институт им. М.И. Пирогова.

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Наталья Солейко

Вячеслав Узелков – 41 год, бывший боксер. Профессионально занимался боксом в полутяжелом весе – за свою спортивную карьеру провел 34 боя, получив 30 побед.

Вячеслав Узелков

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Александра Устинова – 35 лет, народный депутат Верховной Рады IX созыва. Занималась волонтерством и антикоррупционной деятельностью. Окончила Киево-Могилянскую академию ("Политология"), училась в Стэнфордском университете по программе Ukrainian Emerging Leaders Program. Сама она называет Винницу уникальным городом.

Александра Устинова

Валентин Щекотунов – непубличный человек. Его тезка является 30-летним винничанином.

Валентин Юзва – тоже непубличный человек. В Виннице найден только один его полный тезка и ему 22 года.

Сошли с дистанции три других кандидата: Светлана Стахова, Андрей Ткачук и Галина Шванова. Все они также были самовыдвиженцами и непубличными людьми. Раньше политикой никто из них не занимался.

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Что нового ожидает украинце во время местных выборов, смотрите в видеосюжете "Сегодня" :

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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