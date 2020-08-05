Более 50 ножевых ранений: появились жуткие подробности убийства ребенка под Черниговом

В Чернигове состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения для мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве своего восьмилетнего сына – его отправили под стражу на два месяца без права внести залог.

В ходе заседания стали известны подробности жестокого убийства восьмилетнего ребенка, сообщает "Суспільне.Чернігів".

Как стало известно, на теле погибшего мальчика эксперты насчитали более 50 ножевых ранений – 30 из них были нанесены в спину, и 20 – в грудную клетку. Вероятное орудие убийства – кухонный нож – позже нашли в барсетке родного отца ребенка, сообщил прокурор Игорь Кондратюк.

Стоит добавить, что адвокат подозреваемого просил назначить его клиенту домашний арест, а не содержание под стражей. Он отметил, что к уголовной или административной ответственности мужчина ранее не привлекался.

"По моему мнению, адекватный человек, нормальный. Я ничего такого не увидел. Возможно, он угнетен обстоятельствами, что произошла смерть ребенка", - сказал защитник подозреваемого.

В свою очередь, заместитель прокурора Михаил Подоляк заявил, что предположения следователей о насилии в семье не подтвердились.

"Возможно, имел место факт насилия в семье, но из тех показаний, которые есть сейчас – отец очень любил своего ребенка. По словам матери, у него с ним были не простые отношения, но ребенка он очень любил и заботился. Часто звонил, спрашивал, что с сыном и как", - отметил он.

Подоляк добавил, что мужчина проходил лечение в областной психоневрологической больнице в мае-июне 2018 года, однако на учете не состоял.

Семья разошлась год назад. После развода мужчина жил с родителями в Прилуках, а мать – в Чернигове. Время от времени отец забирал парня погостить, а в день убийства вез ребенка в Чернигов, к матери.

Во время поездки из Прилук в Чернигов отец несколько раз просил дедушку мальчика, который был за рулем, остановить машину, и выходил наружу, подышать свежим воздухом.

Прокурор отметил, что одна из остановок случилась возле села Скоринец, где отец с сыном пошли прогуляться в лес и долгое время не возвращались. Через несколько часов дед начал волноваться, а позже позвонил матери ребенка. Она приехала на место и вызвала полицию.

"Это было приблизительно в семь часов (вечера – Ред.), они его искали по лесу и позже увидели, что подозреваемый появился возле машины. Его вид, пятна, которые на нем были, вызвали обоснованное беспокойство и подозрение, что произошло недоброе", – добавил Подоляк.

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