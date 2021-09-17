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Более полутысячи учебных заведений Киевщины может прекратить работу

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
17 сентября, 17:53
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Только 535 учебных заведений Киевской области из 1255 готовы продолжать работу после того, как регион переведут в желтую зону
Большинство учебных заведений Киевщины не выполнили требование по необходимому уровню вакцинации. Коллаж: "Сегодня"
Большинство учебных заведений Киевщины не выполнили требование по необходимому уровню вакцинации. Коллаж: "Сегодня"

Более половины учебных заведений Киевщины может прекратить работу, так как они не выполнили требование по необходимому уровню вакцинации и не достигли 80% вакцинированных от коронавируса сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

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По состоянию на пятницу, 17 сентября, только 535 учебных заведений Киевской области из 1255 готовы продолжать работу после того, как регион переведут в желтую зону эпидемической опасности. Функционирование около 720 образовательных учреждений находится под вопросом.

"Принято жесткое, но справедливое решение — в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировались более 80% педагогов. Это единственный критерий для школ, садиков, учреждений профессионально-технического и профессионального предвысшего образования и университетов", — заявил по этому поводу глава Киевской ОГА Василий Володин.

Володин также отметил, что вопрос о вакцинации важен, в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировались более 80% педагогов.

"Подчеркну, что вопрос стоит ребром – они либо проводят полноценное обучение оффлайн, или закрываются вообще", – добавил Володин.

Как будут работать школы Украины после усиления карантина

Ранее мы сообщали, что в связи с изменениями в постанове Кабинета Министров про предотвращение коронавируса, в Министерстве образования рассказали, как будут работать учебные заведения, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

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Изменения будут действовать с 20 сентября, если в Украине введут желтую или красную зоны.

В желтой зоне дети смогут посещать учебные заведения, если у 80% работников будут сертификаты о вакцинации.

Сертификат может подтверждать:

  • вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины (желтые сертификаты);
  • полную вакцинацию от COVID-19 (зеленые сертификаты);
  • отрицательный тест ПЦР;
  • выздоровление от коронавируса.

В красной зоне сертификат о вакцинации должен быть у 100 процентов работников. Он подтверждает также полную вакцинацию, отрицательный ПЦР и выздоровление от коронавируса.

  • COVID-сертификат, что подтверждает вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины (желтые сертификаты) будет действовать 120 дней с даты введение дозы, две дозы (зеленый сертификат) – 365 дней.
  • COVID-сертификат, что подтверждает отрицательный результат ПЦР, будет действовать 72 часа.
  • Сертификата о выздоровлении от COVID-19 – 180 дней.
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Напомним, что уколы больше не нужны – в США разработали новую вакцину от COVID-19.

Также напомним, что Ляшко рассказал когда начнут вакцинировать детей в Украине.

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