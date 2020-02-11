Большая стая лебедей осталась на зимовку в Винницкой области (видео)

Огромная стая лебедей осталась зимовать в Винницкой области. Птицы ютятся в небольших полыньях, не замерзли. А рядом с ними – цапли и утки. Местные жители всячески спасают стаю: подкармливают и отгоняют хищников. Однако у берегов озера все равно находят десятки скелетов. Почему пернатые не улетели в теплые края?

Большая стая лебедей на этом озере поселилась весной. Путники останавливались, чтобы сфотографироваться на фоне птиц. И из-за холода ставок замерзает, а шипуны, кажется, даже не намерены, улетать. На льду следы хищников, а у берега – скелет птицы. Местные говорят: на обессиленных лебедей охотятся лисы и собаки.

"Лисы бегают по пруду всю ночь, а что не может съесть – в основном вороны, серые вороны клюют", – объясняет местный житель Владимир.

Обычно на этом пруду тысячи лебедей, говорит охотник Владимир Ганчук. Но в этом году они зимуют впервые:

"Замерзать полностью стал – то примерзали даже ко льду. Бывали такие случаи, что отрубали их".

Сотни птицы ютятся в проруби. Лебедей, уток и цапель крестьяне подкармливают зерном.

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Федор Козак, Пиковский сельский голова:

"Мы рассыпали зерно там, где они. Они выходят".

Орнитологи объясняют, что птицы не улетели из-за теплой зимы.

Эдуард Кавун, заведующий кафедрой зоологии Донецкого национального университета:

"Цапли вообще раньше всегда улетали, а сейчас даже они остаются. Посмотрите, какая теплая в этом году зима, где-то на градусов пять, восемь теплее, чем обычно".

И добавляют, если это озеро замерзнет полностью, стая найдет другое. И вероятно, из-за потепления, из Украины на юг лебеди, утки и цапли больше не будут улетать.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Одесской области подкармливают прилетевших на зимовку лебедей и уток. На Черноморской переправе, что под Одессой, традиционно в этом сезоне зимуют стаи перелетных диких красавцев-лебедей и черных уток.

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