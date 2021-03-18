"Большая стройка" в Виницкой области: больницы осовременивают, чтобы быстрее спасать тяжелобольных

Будут обновлены больницы в Виннице, Козятине и Калиновке

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" продолжается реконструкция приемных отделений в больницах Винницкой области, что позволит значительно быстрее и комфортнее спасать жизнь и здоровье пациентов.

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Об этом сообщается на официальной странице "Большой стройки" в Facebook.

В частности, продолжается реконструкция приемного отделения и достройка главного корпуса больницы скорой помощи в Виннице, приемных отделений районных больниц в Козятине и Калиновке.

Винницкая городская клиническая больница скорой медицинской помощи является центральным стационарным подразделением в системе экстренной медицинской помощи Винницкого региона. Также это опорное заведение Винницкого госпитального округа, выполняющее функцию многопрофильной больницы интенсивного лечения второго уровня. Общая стоимость проекта по созданию нового корпуса (строительство и оснащение необходимым медицинским оборудованием) – 270 млн. грн.

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В новом корпусе БСП будет установлен компьютерный томограф, ангиограф, МРТ и цифровой рентген.

Реконструкция приемных отделений является одним из направлений реализации президентской программы "Большая стройка".

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, в 2021 году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как после реконструкции в рамках "Большой стройки" изменились медицинские учреждения в Донецкой области.

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