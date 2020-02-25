"Больше трех не собираться" – журналист "Сегодня" рассказал, чем занимаются в Новых Санжарах эвакуированные из Китая

В медчасти регулярно проводят осмотры, и пока ни у кого признаков ОРВИ не выявлено

Среди эвакуированных их Китая, которые размещены в медчасти Национальной гвардии в Новых Санжарах, не выявлено людей с какими-либо признаками ОРВИ. Об этом рассказал находящийся в зоне обсервации корреспондент "Сегодня" Александр Махов. Александр единственный из представителей СМИ вылетел вместе со спасательной миссией в Китай,откуда наш самолет эвакуировал граждан Украины и иностранцев. И сейчас корреспондент "Сегодня" проходит весь курс обсервации вместе со всеми доставленными из зараженного коронавирусом города Ухань.

"Внутри своей комнаты я могу находиться без маски, я ее одеваю только, когда выхожу из комнаты. Вечером заходили медики – был осмотр эвакуированных, с 18 до 19 часов. Ни у кого не выявлено повышенной температуры, никто не чихает, не кашляет, никаких признаков ОРВИ нет. Я чувствую себя очень хорошо", – говорит журналист "Сегодня" Александр Махов.

Большую часть эвакуированные проводят в своих комнатах.

"Я учу английский. Здесь есть литература на английском, так как книги украинцы прислали и иностранным гражданам, и я взял почитать одну из них", – говорит Александр.

Александр Махов также рассказал, что записывает свой подкаст.

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У каждого в комнате есть антисептик для рук. Перед тем, как выйти в коридор, либо по возвращении в комнату врачи рекомендуют обрабатывать руки.

Главная новость сегодня среди эвакуированных – это установка теннисного стола. Сегодня сыграли даже первую игру.

"Медики разрешили это делать, но только если собираться не больше трех человек. Мы уже составили небольшое расписание, и здесь состоится что-то вроде турнира. Уже готовы поучаствовать в этом турнире аргентинцы. Их тут больше всего среди иностранцев", – говорит журналист "Сегодня".

А тем временем в Минздраве сообщили, когда появятся результаты первых анализов на коронавирус прибывших в Новые Санжары. И заявили, что пробы на коронавирус у находящихся на обсервации будут брать каждые три дня.

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