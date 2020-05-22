Бойня в Новоселице : погибшими оказались ветераны АТО и волонтеры

В сети появились новые подробности трагедии в Житомирской области, когда в результате стрельбы в селе Новоселица погибли семь человек.

Как сообщает издание "Детектив info", в ночь на 22 мая были убиты бойцы Национальной гвардии, волонтер и сотрудник Национального авиационного университета.

Среди убитых оказались бойцы Национальной гвардии Украины (батальона имени Кульчицкого):

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- Владислав Мамаченко и Андрей Москалец (позывные "Малек" и "Бородатый");

- Виталий Вульчин;

- бойцы с позывными "Фин" и "Скандер" (он же "Украинский татарин ");

- киевский волонтер Романе Ханенко ("Гець");

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- работник киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.

Позже появилось сообщение прокуратуры Житомирской области, в котором подтвердили гибель "бывших участников АТО и волонтеров, а также жителей Киева". Кроме того, сообщалось об открытии уголовного производства по статье "умышленное убийство".

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Напомним, ранее журналист "Сегодня" поговорил с женой стрелка. По ее словам, стрельба произошла из-за ссоры между мужчинами и вспыльчивости ее мужа.

"Задержан мой муж. Все это произошло на берегу пруда. Там, где выпивается водка, – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", – прокомментировала ситуацию Ольга.

Все подробности трагедии читайте в материале сайта "Сегодня": "Кровавая рыбалка в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице".

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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