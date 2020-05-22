Бойня в Новоселице: журналист рассказал о нестыковках в деле о расстреле людей

Журналист Юрий Бутусов задался вопросом, что на самом деле произошло во время бойни в Новоселице.

Свои мысли по этому поводу он изложил в сообщении в Facebook.

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"Появилось много версий, однако стоит для начала собрать вместе очевидные факты, сделаем выводы и сопоставимих со слухами", – заметил он.

Известные на данный момент факты: "Зарабатывал Захаренко (подозреваемый в убийстве арендатор водоема – Ред) арендой ставка, в котором разводил рыбу и принимал компании рыболовов. Очередная компания, которую он затем расстрелял, заехала к нему рано утром в 5.00 21 мая. Судя по времени прибытия, они приехали на утренний клев рыбы.

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Погибшие уже приезжали сюда на отдых на ставок. Обратите внимание на стену домика, где Захаренко застрелил двух своих гостей – на стене висит отстрелянная труба от гранатомета. Ее явно подарили те, кто был на фронте и приезжал сюда ранее. Среди восьми человек гостей трое были действующими военнослужащими Нацгвардии – батальона Кульчицкого и 4-й оперативной бригады, которые только в субботу вернулись после многомесячной ротации с передовой в ООС", – заметил журналист.

"Убитые за столом, с которыми вместе сидел Захаренко, и которых он застрелил первыми, были без оружия. Трое убитых, судя по позам, застрелены спящими. Они раздеты. В обуви было всего трое застреленных. Очевидно, они не спали. Убитый, у которого в руках охотничий карабин (да, это охотничий карабин, скорее всего, производства "Маяка" – Ред.), лежит без носков. Трава вокруг него примята в стороны. Однако ни одного выстрела из карабина не было сделано", – добавил Бутусов. Мол, еще один карабин обнаружен у ног, застреленного в домике, который лежит в позе спящего на боку, раздетый.

А сообщение в полицию о бойне сделал единственный выживший, которому удалось сбежать.

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"Меня не удивляет, что люди, которые выехали из Киева ночью, то есть не спали, и рыбачили с 5 утра, в 1 ночи на следующий день, после нескольких стопок алкоголя могли крепко отключиться. Убитые только вернулись с войны, были привычны к выстрелам, и предположить, что это убийство, было невозможно. Если они и слышали выстрелы, то для них это привычное дело, и они могли не считать необходимым вскакивать.

Зачем заходить в дом и убивать спящих? Допустим, двое за столом угрожали чем-то Захаренко, он их застрелил. Но ведь он мог спокойно после этого скрыться, ведь кругом ночь, света нет, у него ружье. Но он не убегает, а идет в дом и убивает пять человек", – риторически спрашивает журналист.

"Фактов, которые бы на данный момент указывали, что Захаренко действовал в рамках самообороны – нет. Признаков, что первые убитые за столом угрожали жизни и здоровью Захаренко – нет. Нет признаков, что причина конфликта некие "пророссийские" взгляды – Захаренко и ранее принимал ветеранов, и с этой компанией уже был знаком", – делает свои выводы Бутусов

"Как там все было в деталях, кто и что сказал, и подумал – есть один уцелевший свидетель, есть сам Захаренко, надеюсь, мы в ближайшее время узнаем от них детали этой страшной трагедии", – резюмировал журналист.

Ранее сообщалось, что арендатору водоема сообщили о подозрении в совершении массового убийства.

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