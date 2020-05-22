Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Бойня в Житомирской области: арендатору водоема сообщили о подозрении в совершении массового убийства

22 мая, 22:49

Елена Кузьмич

Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья убил семь человек

В Житомирской области силовики сообщили арендатору водоема о подозрении в совершении умышленного массового убийства.

Об этом заявила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"22 мая 2020 на берегу пруда, возле села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте. Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно противоправно причинил смерть 7 лицам", – говорится в сообщении.

Реклама

Среди убитых – бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК, а с места происшествия изъяли охотничье ружье. Пока что причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются.

В тренде
Ботсад в Днепре показали с высоты птичьего полета: красивое видео

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

Реклама

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

убийство прокуратура стрельба бойня житомирская область подозрение

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 22 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 22 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 22 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 22 мая и все подробности из регионовУкраина
Бойня в Новоселице: погибшими оказались ветераны АТО и волонтеры
Бойня в Новоселице: погибшими оказались ветераны АТО и волонтерыДругие регионы
Массовое убийство в Житомирской области: жена стрелка назвала причину конфликта
Массовое убийство в Житомирской области: жена стрелка назвала причину конфликтаДругие регионы
В Житомирской области пенсии разносили больные COVID-19 почтальоны
В Житомирской области пенсии разносили больные COVID-19 почтальоныДругие регионы
Нарушения обсервации и вечеринки в ночных клубах: как проходит карантин в Херсоне
Нарушения обсервации и вечеринки в ночных клубах: как проходит карантин в ХерсонеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...