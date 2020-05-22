Бойня в Житомирской области: арендатору водоема сообщили о подозрении в совершении массового убийства

Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья убил семь человек

В Житомирской области силовики сообщили арендатору водоема о подозрении в совершении умышленного массового убийства.

Об этом заявила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"22 мая 2020 на берегу пруда, возле села Новоселица Попельнянского района у арендатора водоема возник конфликт с его знакомыми, с которыми он накануне распивал спиртные напитки на том же месте. Во время конфликта подозреваемый из охотничьего ружья ИЖ-58 умышленно противоправно причинил смерть 7 лицам", – говорится в сообщении.

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Среди убитых – бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.

Задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК, а с места происшествия изъяли охотничье ружье. Пока что причины конфликта и обстоятельства совершения уголовного преступления устанавливаются.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

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