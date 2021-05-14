Українська
$ 27,63
33,37
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Бросал на пол и избивал: житель Херсона жестоко издевался над собакой в магазине

14 мая, 14:02

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Очевидцы избиения сделали замечание нарушителю, после чего тот начал конфликт. Ему грозит штраф

Избиение собаки в Херсоне

Избиение собаки в Херсоне

В Херсоне на Бериславском шоссе пьяный мужчина устроил погром в магазине и избил свою собаку. Его задержали.

Реклама

Об этом сообщили в патрульной полиции.

Отмечается, что мужчина вел себя жестоко с собакой. По словам свидетелей, нарушитель бил четвероногого, бросал на пол, дергал. Неравнодушные граждане сделали ему замечание и на этой почве и начался конфликт.

Нарушитель вел себя агрессивно и повредил витрину. На момент прибытия полицейских собака лежала без сознания и едва дышала. Вскоре пес пришел в себя и встал. Патрульные доставили задержанного в отделение полиции, а охранники отвезли собаку в приют.

В тренде
В Кременчуге ученик решил "покончить с собой" из-за отобранных на уроке чипсов
Школьнику не разрешили есть чипсы на уроке
В тренде
В Одесской области врач наживался на больных пациентах – подробности (видео)
В тренде
Оставила на детской площадке и ушла: в Мариуполе горе-мать бросила 2-летнего ребенка

Инспекторы также установили, что 32-летний житель Херсона неоднократно имел проблемы с законом. На него составили админматериалы за жестокое обращение с животными. Теперь мужчине грозит штраф от 3400 до 5100 гривен с возможной конфискацией собаки.

Реклама

Напомним, недавно в Киеве мужчина напал на людей с ножом из-за замечания по поводу его собаки.

Кроме того, в Киево-Святошинском районе неравнодушные граждане нашли собаку со связанными лапами. Пес одиноко лежал в лесу, пока его не нашли люди.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Погибшая в ДТП под Ровно семья ехала на кладбище – эксклюзив (обновлено)
Погибшая в ДТП под Ровно семья ехала на кладбище – эксклюзив (обновлено)Другие регионы
В Херсоне мужчина выгнал из дома жену с маленькой дочерью, чтобы жить с любовницей
В Херсоне мужчина выгнал из дома жену с маленькой дочерью, чтобы жить с любовницейДругие регионы
Смертельный пожар в офисном центре Винницы: стала известна причина (обновлено)
Смертельный пожар в офисном центре Винницы: стала известна причина (обновлено)Другие регионы
Похищали и пытали людей: ветераны АТО создали банду рэкетиров
Похищали и пытали людей: ветераны АТО создали банду рэкетировУкраина
В Херсонской области школьники довели девочку до суицида. Заявили, что сама виновата
В Херсонской области школьники довели девочку до суицида. Заявили, что сама виноватаДругие регионы
Взрывы снарядов слышны в Черниговской области
Взрывы снарядов слышны в Черниговской областиДругие регионы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять