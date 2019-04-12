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Бросила ребенка с моста: в Николаеве вынесли приговор горе-матери

Сегодня, 15:29

Женщина проведет за решеткой десять лет


Центральный суд Николаева вынес приговор 42-летней Ирине Шинкарук, которая швырнула девятимесячного сына в ледяную воду с Ингульского моста. Женщина проведет за решеткой десять лет. Вернут ребенка матери после тюрьмы – узнавали журналисты "Сегодня".

Инцидент произошел в марте прошлого года. Тогда малыш чудом выжил: не пошел ко дну сразу, ибо был одет в зимний комбинезон. Его от гибели спас полицейский, который успел на лодке доплыть к нему и вытащить из воды.  Сейчас Паше почти два года, и пока биологическая мать находится за решеткой – им занимается тетя.

На суде женщина уверяла, что не хотела убивать сына, а просто уронила его. Но родственники в это не верят. Говорят, что Ирина не один раз говорила, что хочет избавиться сына. Мол, не может заботиться о нем, пока ее муж сидит в тюрьме.

Приговор Ирина Шинкарук может обжаловать в течение 30 дней. Кроме того, в службе по делам детей "Сегодня" сказали, что уже подготовили документы на лишение ее родительских прав.

Напомним, недавно в Днепре в одном из домов на улице Гладкова полицейские обнаружили полугодовалого мальчика, который находился в квартире с нетрезвой матерью. 

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Тег горе-мать

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