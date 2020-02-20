БТРы и живые щиты: в Новых Санжарах не прекращаются протесты (видео)

В Новых Санжарах Полтавской области продолжаются столкновения между правоохранителями и людьми, которые протестуют против размещения в местном медицинском центре эвакуированных из Китая украинцев.

В частности, протестующие перекрыли трассу на въезде в поселок. А местные собрались возле самого центра и стояли там всю ночь. Кроме того, в поселок стягивают военную технику – утром на трассе видели два БТРы.

Видео: facebook.com/marina.mitsenko

"В санаторий "Новые Санжары" сошлись все Новые Санжары, вся Лелюховка и Судиевка. Люди видели два БТРа и два автобуса, которые направились в санаторий. Они проехали по мосту в поселке, людей оттуда разогнали. Некоторые рассказывает, что людей били. В Новых Санжарах большая паника, к людям никто не вышел и ничего официально не сказал", – рассказала изданию "Полтавщина" жительница Судовки Татьяна.

Реклама

Видео: facebook.com/poltava.news

В свою очередь, в полиции Полтавской области прокомментировали столкновения. По словам копов, при попытке полицейских разблокировать проезжую часть, некоторые протестующие сопротивлялись и произошла потасовка.

"Для пресечения правонарушения работники полиции установили более 10 наиболее агрессивно настроенных людей, разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий и провели превентивные беседы", – рассказали в пресс-службе.

Также правоохранители призвали жителей Новых Санжар не нарушать действующего законодательства Украины.

"С целью недопущения любой эскалации конфликта или угрозы здоровью граждан призываю участников акции не нарушать Закон. Все попытки совершения правонарушений будут прекращены", – заявил начальник полиции Полтавской области Иван Выговский.

А тем временем в аэропорту Харькова на выезде к взлетной полосе подогнали три "скорых", их экипажи в защитных костюмах. Также прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама