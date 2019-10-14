Будут служить людям: 100 карет скорой помощи Фонда Рината Ахметова уже поступили в регионы Украины

До конца года Фонд передаст еще сто автомобилей

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100 суперсовременных карет скорой помощи Фонда Рината Ахметова уже переданы медицинским учреждениям во всех областях Украины. Среди них – машины трех типов: автомобили для экстренной помощи взрослым пациентам, машины реанимации новорожденных и скорые-внедорожники, которые предназначены для работы в горной местности и труднодоступных населенных пунктах. К концу года проект "200 скорых для Украины" будет реализован полностью.

Машина скорой в Житомире спасла очень много детей, но уже лет двадцать как ее должны были списать. За время работы одолела миллион километров. Заржавел корпус, внутри – старое оборудование. Кювез для младенцев и реанимационная аппаратура заклеены изолентой.

Анатолий Слободенко проработал водителем этой скорой около десяти лет. Видел много сложных случаях. Даже помогал спасать детей. Мужчине обеспокоен нынешним состоянием автопарков. Говорит, специалисты есть, а условий нет.

Теперь спасать малышей в Житомире и многих других регионах страны станет легче. Новый неонатальный автомобиль предоставил Фонд Рината Ахметова.

"Это капсула жизни, шанс на спасение. Я бесконечно благодарна этой инициативе. В частности президенту Украины – Владимиру Зеленскому. Хорошая идея, которую реализовал Фонд Ахметова – это очень хорошее сотрудничество между государством и бизнесом, которое, в конечном итоге, приносит спасение жизни и здоровья людей", – говорит Светлана Мошковская, и.о. главного врача Житомирского центра экстренной помощи.

Перед тем, как на начать работать на этой скорой, ее тщательно осматривает бригада медиков.

"Это реанимобиль для транспортировки. Новорожденных детей. Недоношенных детей. Мы долго ждали данный реанимобиль. Я хочу поблагодарить Офиса президента, поблагодарить Рината Леонидовича за то, что они сделали. Потому что это позволит нам оказывать медицинскую помощь качественно, своевременно и на высоком уровне", – отмечает Николай Бобер, заместитель главного врача Житомирской областной больницы.

Доставить маленького пациента в стабильном состоянии – именно от этого зависит дальнейшее лечение. В отделении реанимации Житомирской детской больницы сейчас более десяти младенцев. Всех транспортировала скорая.

По статистике, в Украине ежегодно рождается более двадцати тысяч недоношенных детей. И всех их надо везти в областные центры, а иногда даже в столицу. Но как это сделать, если машина разваливается на глазах?

Сыну Анны из Николаева – две недели. Саша появился на свет недоношенным. Ребенку повезло, его везли на современном автомобиле.

"Это очень важно, во первых, скорость доставки, во вторых, безопасность нахождения ребенка в этой машине", – делится женщина.

Благодаря новой скорой, комфортнее будет не только пациентам.

"Все оборудование – мировые бренды, современное, это мечта любого отделения, которое занимается новорожденным детьми, транспортировать ребенка в таком инкубатор будет приятно. Спасибо Фонду Рината Лоенидовича, который понимает проблемы нашей медицины и делает нам такие подарки", – говорит Сергей Фомин, заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных Николаевской областной детской больницы.

Проект "200 скорых для Украины" реализуется впервые. По инициативе президента Владимира Зеленского и личным решением Рината Ахметова.

"Проект "200 скорых для Украины" перешагнул через свой экватор и на сегодня медикам Украины передано 100 суперсовременных автомобилей трех типов: это автомобили для экстренной помощи взрослым пациентам, это неонатальные автомобили и скорые-внедорожники, которые предназначены для работы в труднопроходимых населенных пунктах и ​​горных местностях", – рассказывает Ирина Блажан, директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова .

До конца года Фонд передаст еще сто автомобилей. Скорые получат все области Украины.

"Эти машины будут служить людям. И помогать спасать жизни. Они так сейчас в настоящее время необходимы. За последние пять лет мы ни одной машины не получили. Это будет очень приятным подарком", – говорит Мирон Матейко, главный врач Ивано-Франковского областного центра экстренной помощи.

Медики считают, что благодаря сверхсовременным автомобилям будут работать быстрее и качественнее. На протяжении года с начала эксплуатации двести скорых позволят спасти более миллиона жизней.

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