Буллинг или несчастный случай: пятиклассница из Херсона оказалась с переломом ноги после физкультуры

Мать пострадавшей убеждена – дочь намеренно травмировали сверстники

Буллинг или несчастный случай: пятиклассница из Херсона оказалась с переломом ноги после физкультуры 2019-02-27T06:50:00+02:00 Другие регионы Мать пострадавшей убеждена - дочь намеренно травмировали сверстники

С переломом ноги херсонская пятиклассница оказалась в больнице после урока физкультуры. Мать пострадавшей убеждена – дочь намеренно травмировали сверстники. Потому что и до этого - били ее, оскорбляли и травили. А учителя, по словам матери, на такие издевательства закрывали глаза. Педагоги же корреспондентам "Сегодня" сказали – криминала не видят, это был несчастный случай. Все стороны конфликта выслушала Анжела Слободян.

Только зажила рука после вывихов. Сейчас – гипс на ноге. Пятиклассница Оля Аристова говорит, ее намеренно избили одноклассники.

"Мальчик замахнулся на меня ногой, начали руками махать, я начала заступаться, потом вторая девочка на меня начала лезть и биться. Их развела моя подружка Вика. Они бьют меня не в первый раз – все одноклассники со мной не общаются – бьют", – рассказывает пострадавшая Ольга Аристова.

Она пожаловалась классной руководительнице, но та не отреагировала.

После перерыва дети пошли на урок физкультуры. На этой площадке начали играть в футбол. Шестеро гоняли мяч на поле, остальные – наблюдали за игрой на лавочке.

"Я гол их отбила, а они сказали, ах ты, зараза и начали меня бить", – жалуется Ольга Аристова.

"Класс эмоциональный, постоянно ссорятся, спорят. Такое случилось, что она упала на уроке физкультуры. Никто ничего не сказал. Ей стало плохо, как сказала ее подруга, когда по ступенькам начали поднимать", – говорит учительница физкультуры Таврической школы Любовь Майер.

От классной руководительницы мать узнала о травме дочери. Забрала ее из школы и сама отвезла в больницу.

"Гемотроз большого коленного сустава, трещина большой берцовой кости", – уточняет заведующий травматологическим отделением Голопристанской райбольницы Вячеслав Смирнов.

Родители говорят, дочь сверстники травмировали умышленно. Обратились на горячую линию в областной штаб "Стоп буллинг". Оттуда сообщили полицейским. Имеют претензии и к учителям.

"Претензия к педагогам есть – куда они смотрят? У меня в эту школу ходит четверо детей. Сегодня Ольга, завтра кто-то еще? Ни директор школы, ни завуч со мной не связывались", – признается мама девочки Татьяна Аристова.

Сами педагоги криминала не видят, говорят, это был несчастный случай.

"Девушка, которая ее случайно толкнула, виновата, что та упала – и попросила прощения. Никаких жалоб от девочки не было, и есть объяснения от той девочки, которая толкнула, и от одноклассников – три девушки и двое парней. Их писали те, кто видел, как происходило, и никто не написал, что ее били. Толкнула за капюшон – и та упала", – объясняет директор Таврической средней школы Елена Костюк.

"Сегодня" также пообщались с одноклассниками.

"Случайный удар", – уверяет одноклассник пострадавшей Никита Пышненко.

"Оля забрала мячик у Насти, та за ней побежала и потянула за капюшон – и Оля упала", – говорит София Олещенко.

София одна из тех, кого Оля обвинила в избиении. Девочка говорит, все было непреднамеренно. Хотя признается, одноклассники действительно не раз оскорбляли Ольгу.

"Обижают, у нас класс не дружный", – признается одноклассница пострадавшей София Олещенко.

По факту буллинга полиция теперь проводит проверку.

"Ответственность и руководителя учреждения за сокрытие фактов и ответственность тех детей – за них отвечают родители, если они меньше 16 лет. И руководитель учебного заведения – главный человек, который должен отвечать за эти случаи. 2018 год дает статистику – 50-60 случаев с телесными повреждениями", – говорит начальник управления юстиции в Херсонской области Константин Хутковский.

Если сам факт буллинга докажут, штрафовать будут родителей и воспитателей.

Ранее в Запорожье полицейские пришли в школы и объяснили опасность буллинга. Копы провели лекции, чтобы не допустить жестокого обращения с детьми.

Напомним, Рада ввела ответственность за буллинг: за травлю будут жестко штрафовать. Если травлю устраивает малолетний буллер, отвечать придется его родителям.

В то же время напомним, что эксперты сомневаются, что штрафы за буллинг помогут исправить ситуацию. В мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.

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