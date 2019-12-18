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Бунт в кропивницком СИЗО подавлен: опубликованы фото

18 декабря, 15:24

"Смотрящего", который провоцировал беспорядки, передали полиции

На территорию следственного изолятора в Кропивницком, где ранее вспыхнул бунт арестантов, ввели подразделения уголовно-исполнительной службы, Нацгвардии, полиции и спасателей, которые провели специальные мероприятия для обеспечения правопорядка.

Об этом в своем Facebook рассказал начальник администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Василий Коробко.

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"По поводу "зрады" про ситуацию в Кропивницком следственном изоляторе. Ее – не случилось. Сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы совместно с Нацгвардией, Нацполицией и ГСЧС провели специальные мероприятия для обеспечения правопорядка в учреждении. Ситуация под полным контролем администрации изолятора", – говорится в сообщении.

В камерах были проведены обыски, в ходе которых изъяли запрещенные предметы. Все арестанты находятся в соответствующих помещениях.

"Что касается группы лиц, которая пыталась дестабилизировать обстановку в СИЗО: они изолированы от других арестованных, с ними ведутся следственные действия. Так называемого "смотрящег" за учреждением, заключенного М. передали Национальной полиции", – добавил Коробко.

Отметим, что ранее мы писали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков.

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Источник: Сегодня

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