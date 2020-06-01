Были в зоне риска: в Хмельницкой области вылечили "тяжелых" больных COVID-19

Эти пациенты нуждались в гемодиализе

В Хмельницкой области, где недавно умер зараженный коронавирусом монах, от опасной инфекции вылечили троих пациентов Славутской райбольницы. Зараженные пациенты тут находились в зоне риска, сообщили на официальном сайте города.

В медучреждении на лечении находились инфицированные житель Нетешина и двое жителей Летичевского района. Ситуацию усложняло то, что эти пациенты нуждались в гемодиализе. Несмотря на осложнения, зараженных удалось вылечить – их выздоровление подтвердили двумя подряд негативными ПЦР-тестами.

На данный момент в Славутской больнице нет ни одного больного COVID-19. В связи с этим, с сегодняшнего дня, 1 июня, в медучреждении восстановят предыдущий график работы отделения гемодиализа.

Ранее мы рассказывали, что в Каменце-Подольском из-за заболевшей медсестры изолировали все отделение перинатального центра.

А в Староконстантинове Хмельницкой области больной COVID-19 мужчина, несмотря на температуру и больничный, пришел на работу.

Также смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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