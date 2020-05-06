"Каждый день умирали люди": врач из Хмельницкого рассказал о работе в Италии и дал прогноз по COVID-19

Андрей Олипер считает, что с коронавирусом придется жить и дальше

/ Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo TPX

Врач-реаниматолог из Хмельницкого Андрей Олипер вместе со своими украинскими коллегами три недели работал в одном из итальянских госпиталей в городе Пезаро (провинция Марке, что на севере страны), где лечат больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

По словам Олипера, первые несколько дней было жутко, ведь медики видели только гостиничный номер и пациентов больницы, в то время как улицы были пустые.

На момент прибытия наших врачей пик заболеваемости COVID-19 в Италии уже прошел, однако каждый день происходили летальные случаи.

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"Каждый день были летальные случаи, даже в нашей больнице. Лично я не видел машин, которые вывозили людей, не видел тех очередей, которыми нас пугали по телевидению. Но надо отметить, что тогда (на момент пребывания украинских врачей в апреле, – Ред.) эпидемия пошла на хороший спад", – отметил врач-реаниматолог, говорится в сюжете ТРК "Місто".

По возвращении медики из Хмельницкого прошли обсервацию, также им провели по два ПЦР-тесты, которые показали отсутствие коронавируса в организме.

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Андрей Олипер также выразил мнение, что с коронавирусом украинцам придется жить и дальше.

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"Мы его присоединим к сезонным гриппам. Будем иметь вспышки, но называть не коронавирусом, а одним из подразделений гриппа. Мое мнение – это будет постоянное инфекционное заболевание, от которого в будущем будет изобретена вакцина. Кто захочет, тот сделает прививку, но к нему (коронавирусу, – Ред.) лучше быть готовым, чтобы не переносить его так печально, как это было в Италии", – говорит врач, который уже приступил к работе в Хмельницком.

Как сообщал сайт "Сегодня", в начале мая число умерших от новогокоронавируса COVID-19 в Италии снова приблизилось к 500.

Общее число жертв коронавируса в стране достигло 29 315 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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