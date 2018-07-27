Бюджетный отпуск по-казацки: чем заманивает туристов Херсонская область

Озера, лиманы и свой каньон "Калифорния" – и все это для отдыхающих по доступным ценам

Отдохнуть в зеленой усадьбе, окунуться в историю казацкой крепости 14 века, увидеть каньоны и продегустировать элитные сорта вин – все это можно сделать в Херсонской области, причем за умеренные деньги. Журналисты "Сегодня" посетили малоизвестные туристам места и подсчитали, во сколько обойдется такой бюджетный отпуск.

В казацких шароварах и с люлькой встречает гостей хозяин усадьбы в Новотягинке Херсонской области Сергей Моховико.

"Наш греческий зал, который позволяет в любую жаркую погоду принимать гостей, нет яркого тропического солнца – зато есть ветерок", – отметил Сергей Моховиков.

На правом берегу реки Ингулка, в 30 километрах от Херсона, стоит казацкая усадьба. Бывшую базу отдыха Никопольского южно-трубного завода в девяностые годы разграбили и забросили. В 2005 году 60 соток земли привели в порядок и превратили в базу зеленого туризма.

"Мы с вами находимся на высоте полета ласточек и стрижей. Справа – Херсон, слева – Новая Каховка, перед нами – родина казачества, Казачьи лагеря и Крынки", – показал окрестности хозяин усадьбы.

Рядом – озера и лиманы. Здесь можно взять напрокат рыбацкую лодку – обойдется это в 100 гривен за сутки. Удочка и снасти – бесплатно. А еще можно поиграть в теннис, разжечь мангал или попариться в сауне. Кроме того, на базе отдыха работает бесплатный WiFi. Номера – не люкс, но приемлемы для бюджетного отдыха.

"Семейный номер, кровать плюс раскладной диванчик – такой 150 гривен в сутки. А здесь отдельно, 80 гривен с человека в сутки", – рассказал Сергей Моховиков.

В корпусе рядом можно поселиться и дешевле – за 50 гривен с человека в комнате на шестерых. Так сделал и Сергей Драгуш – он здесь не только отдыхает, но и тренирует тхэквондистов.

"Красивая атмосфера, тихо, природа карсивая, никто чужой сюда не заходит", – отметил отдыхающий.

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Из неудобств можно назвать туалет и душевую, которые находятся на улице, в отдельном блоке. Кроме того, нужно запастись продуктами – здесь есть кухня, но нет повара, так что отдыхающие готовят себе сами.

"У нас здесь и столовая закрытая – на случай непогоды. Кипятильник, холодильник, микровалновка", – рассказал Моховиков.

Если отдыхающие хотят больших впечатлений – пешая прогулка откроет им "Калифорнию". Так местные прозвали за необычный вид каньоны на окраине села. А хозяин усадьбы с удовольствием расскажет уникальную историю края.

В 30 километрах от усадьбы можно заглянуть в погреба винзавода и продегустировать элитные сорта вин. В целом, на такой отдых 10 тысяч гривен для семьи из трех человек – из расчета по 100 гривен на продукты в день, – хватит больше, чем на месяц.

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