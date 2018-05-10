Бывшая остарбайтер передает на передовую деньги, одежду и продукты

Сегодня, 09:23

Пенсионерка из Ровенской области стала Почетным волонтером Украины


В 17 лет нацисты вывезли ее на принудительные работы в Германию. Выжила и вернулась домой. Сейчас – откладывает с крошечной пенсии гроши – и регулярно отдает их на нужды бойцов АТО. В 92 года Наталья Гошта из Ровенской области стала Почетным волонтером – самым старшим в Украине.

В нацистской Германии Наталья работала на обувной фабрике. Вспоминает, трудились по 12 часов в день, а ели очень мало.

Сейчас ей 92. Живет одна, с хозяйством – справляется. Получает 1800 гривен пенсии. Но с каждой – откладывает для солдат на фронт – в среднем по 500 гривен.

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Бывшая остарбайтер передает на передовую деньги, одежду и продукты.

Недавно Наталья получила почетное звание самого старшего волонтера Украины. А от бойцов с передовой – флаг с пожеланиями. О своем заветном желании говорит так: "Я еще не хочу умирать, еще с внуками и правнуками попраздновать победу на Россией. Победила Германию, хочу победить Россию".

Ранее жители столицы поделились семейными историями о войне. Люди вспомнили, как воевали их родственники и о чем рассказывали, вернувшись домой.

Напомним, около 400 тыс. граждан, по данным Нацполиции, приняли участие в мероприятиях по случаю 9 мая в Украине, наиболее массовыми мероприятия были в Киеве, в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. За совершение различных правонарушений в отделы полиции доставлены 28 человек. На 16 человек были составлены админпротоколы за изготовление и пропаганду георгиевской ленточки.
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Источник:

"Сегодня"

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