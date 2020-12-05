Бывший "узник Кремля" стал первым заместителем главы Черкасского облсовета

В Черкасской области бывшего политзаключенного Кремля и журналиста Романа Сущенко, который возглавляет партию "Европейская солидарность" в Черкасской области, избрали первым заместителем председателя областного совета.
Об этом сообщил Сущенко в Facebook.
"Для меня лично и для моих однопартийцев это не только триумфальное решение, неожиданное изменение ритма жизни и карьеры, новый источник знаний, пространство совершенствования умственных способностей, укрепление рефлексов и расширение возможностей интуиции, но и новое, непростое испытание и большая ответственность", – написал Сущенко.
В Черкасский облсовет вошли шесть партий:
- ВО "Черкащане";
- "Слуга народа";
- "За майбутнє";
- "Европейская солидарность";
- ВО "Батькивщина";
- "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Напомним, Роман Сущенко незаконно удерживался в России с 2016 года, когда его задержали по подозрению в "шпионаже". В 2018 году Московский суд приговорил его к 12 годам тюрьмы. В начале сентября 2019 года вернулся в Украину в рамках обмена пленными.
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