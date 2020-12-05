Бывший "узник Кремля" стал первым заместителем главы Черкасского облсовета

Роман Сущенко незаконно удерживался в России с 2016 года

В Черкасской области бывшего политзаключенного Кремля и журналиста Романа Сущенко, который возглавляет партию "Европейская солидарность" в Черкасской области, избрали первым заместителем председателя областного совета.

Реклама

Об этом сообщил Сущенко в Facebook.

"Для меня лично и для моих однопартийцев это не только триумфальное решение, неожиданное изменение ритма жизни и карьеры, новый источник знаний, пространство совершенствования умственных способностей, укрепление рефлексов и расширение возможностей интуиции, но и новое, непростое испытание и большая ответственность", – написал Сущенко.

Фото: Роман Сущенко/Facebook В тренде Боевики подтянули артиллерию и снайперов: что происходит на передовой

Реклама

В Черкасский облсовет вошли шесть партий:

ВО "Черкащане";

"Слуга народа";

"За майбутнє";

"Европейская солидарность";

ВО "Батькивщина";

"Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, Роман Сущенко незаконно удерживался в России с 2016 года, когда его задержали по подозрению в "шпионаже". В 2018 году Московский суд приговорил его к 12 годам тюрьмы. В начале сентября 2019 года вернулся в Украину в рамках обмена пленными.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама