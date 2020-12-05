Українська
$ 28,3
34,4
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Бывший "узник Кремля" стал первым заместителем главы Черкасского облсовета

5 декабря, 16:01

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Роман Сущенко незаконно удерживался в России с 2016 года

В Черкасской области бывшего политзаключенного Кремля и журналиста Романа Сущенко, который возглавляет партию "Европейская солидарность" в Черкасской области, избрали первым заместителем председателя областного совета.

Реклама

Об этом сообщил Сущенко в Facebook.

"Для меня лично и для моих однопартийцев это не только триумфальное решение, неожиданное изменение ритма жизни и карьеры, новый источник знаний, пространство совершенствования умственных способностей, укрепление рефлексов и расширение возможностей интуиции, но и новое, непростое испытание и большая ответственность", – написал Сущенко.

Фото: Роман Сущенко/Facebook

Фото: Роман Сущенко/Facebook

В тренде
Боевики подтянули артиллерию и снайперов: что происходит на передовой

Реклама

В Черкасский облсовет вошли шесть партий:

  • ВО "Черкащане";
  • "Слуга народа";
  • "За майбутнє";
  • "Европейская солидарность";
  • ВО "Батькивщина";
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, Роман Сущенко незаконно удерживался в России с 2016 года, когда его задержали по подозрению в "шпионаже". В 2018 году Московский суд приговорил его к 12 годам тюрьмы. В начале сентября 2019 года вернулся в Украину в рамках обмена пленными.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

кремль политзаключенные Черкасская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Полтаве оправдали предпринимательницу, которая насмерть сбила подростка
В Полтаве оправдали предпринимательницу, которая насмерть сбила подросткаДругие регионы
Второй тур выборов прошел в 11 городах: все результаты
Второй тур выборов прошел в 11 городах: все результатыУкраина
Украинцам устроят тотальное тестирование на COVID: названы города-приоритеты
Украинцам устроят тотальное тестирование на COVID: названы города-приоритетыУкраина
На Львовщине в реанимации умерли двое больных из-за отключения аппаратов ИВЛ
На Львовщине в реанимации умерли двое больных из-за отключения аппаратов ИВЛДругие регионы
Еще один город в Украине отказался от новогодних гуляний
Еще один город в Украине отказался от новогодних гулянийДругие регионы
Смерть пациентов на ИВЛ: в больнице объяснили, почему не подключили генератор
Смерть пациентов на ИВЛ: в больнице объяснили, почему не подключили генераторДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять