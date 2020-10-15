Сущенко идет в депутаты: все кандидаты в Черкасский облсовет

В Украине местные выборы состоятся 25 октября. В Черкасский областной совет баллотируются представители 15 политических партий. Среди них есть и действующий областной голова, а также известный бывший политзаключенный Роман Сущенко.
Для сравнения, мэром Черкасс желают стать 13 кандидатов, а кандидатов в городской совет зарегистрировали 20 партий.
Сайт "Сегодня" разобрался, кто идет в областную власть.
"Батькивщина"
- Юрий Тренкин – 1981 года рождения. Имеет высшее юридическое образование, также окончил факультет экономики и финансов, государственного управления. Является действующим депутатом Черкасского горсовета, председатель комиссии по вопросам экономического развития, инвестиционной политики, дерегуляции, бюджета, финансов, тарифов и регуляторной политики. Параллельно с основной профессиональной и общественной деятельностью имеет опыт по организации, внедрению и поддержке проектов малого и среднего бизнеса.
- Михаил Мушиек
- Виталий Чен
- Наталия Кравцова
- Татьяна Волочай
- Виктор Вусик
- Игорь Волошин
- Алексей Заволокин
- Алена Непочатенко
- Таисия Руснак
"Голос"
- Сергей Шмыголь – 1993 года рождения. Советник председателя Черкасской облгосадминистрации, общественный активист, предприниматель в IT-сфере. Координирует образовательные проекты в этом направлении. Также является донором крови с 9-летним стажем, а еще – организатор многочисленных донорских акций.
- Павел Царук
- Анатолий Лыхолай
- Валерия Шинкарева
- Светлана Цапенко
- Александр Полищук
- Андрей Катренко
- Александр Безбородько
- Татьяна Кононенко
- Лариса Чыринько
"Европейская солидарность"
- Роман Сущенко – известный политзаключенный Кремля. Он незаконно удерживался в России с 2016 года, когда его задержали по подозрению в "шпионаже". В 2018 году Московский суд приговорил его к 12 годам тюрьмы. В начале сентября 2019 года вернулся в Украину в рамках обмена пленными. Сейчас он глава Черкасской территориальной организации "Европейской солидарности".
- Виталий Коваль
- Наталия Качан
- Оксана Циганок
- Виктор Погорилый
- Сергей Буцько
- Вячеслав Бабенко
- Александр Кульбида
- Оксана Компаниец
- Людмила Денисюк
"За майбутнє"
- Антон Яценко – народный депутат Верховной Рады IX созыва, член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования. Живет в Киеве.
- Александр Вельбивец
- Евгений Курбет
- Наталия Руда
- Валерия Бондаренко
- Александр Ковальчук
- Светлана Легойда
- Евгений Климов
- Аракся Маргарян
- Янина Тиховская
"Команда Сергея Рудыка"
- Сергей Рудык – 1970 года рождения. Украинский политик. Кандидат исторических наук. С 2014 года народный депутат VIII созыва, был избран по избирательному округу №198, Черкасская область. Председатель подкомитета по вопросам государственного долга и финансирования государственного бюджета комитета Верховной Рады по вопросам бюджета.
- Константин Рудык
- Валентина Далибожак
- Анатолий Коверский
- Татьяна Коваленко
- Варлам Стуруа
- Наталия Таванец
- Виталий Шинкаренко
- Анна Кулык
- Иван Далибожак
"Наш край"
- Алексей Звиряка – 1980 года рождения, имеет высшее образование. Известный в Черкасской области предприниматель, благотворитель и меценат. Коммерческий директор научно-производственной фирмы "ЛАД".
- Лариса Синявская
- Роман Косенко
- Валерий Каплун
- Галина Брылева
- Ольга Лактионова
- Оксана Мазур
- Роман Мельничук
- Геннадий Евтеев
- Игорь Нестеренко
"Оппозиционная платформа – За жизнь"
- Владимир Доманский – 1973 года рождения, родился в селе Яснозорье Черкасской области. В течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее. Сейчас проживает в Софиевке Черкасской области. Главный менеджер в компании "Пристань 17". В Черкасском облсовете занимает должность главы постоянной комиссии по вопросам образования, науки, культуры, молодежной политики и спорта.
- Олег Помченко
- Юрий Коцур
- Людмила Сущенко
- Екатерина Калиниченко
- Александр Олененко
- Дмитрий Чубин
- Сергей Полищук
- Анна Чубенко
- Ольга Максимяк
Партия "Пропозиція"
- Галина Кучер – 1956 года рождения, имеет высшее юридическое, экономическое и педагогическое образование. Беспартийная, в облсовет идет от партии "Пропозиція". Сейчас заместитель уманского городского головы, начальник управления труда и социальной защиты населения Уманского городского совета. Депутат Черкасского областного совета пяти созывов (1990 – 2014 годы). Занимается активной общественной деятельностью, возглавляет Центр работы с женщинами "София", городское Общество дружбы с зарубежными странами, Черкасскую областную организацию Всеукраинской общественной организации инвалидов "Гармония".
- Юрий Пальчак
- Ирина Миколенко
- Александр Колесниченко
- Лидия Мельничук
- Ирина Зикеева
- Галина Литвин
- Виктория Базилевская
- Георгий Назаренко
- Юрий Гайдайчук
Партия ветеранов Афганистана
- Сергей Якимчук – 1964 года рождения, родом из с. Бузивка, Жашковского р-на, Черкасская обл. Председатель Черкасского областного союза ветеранов Афганистана и участник боевых действий.
- Александр Антонюк
- Лариса Булка
- Сергей Дегтерев
- Ольга Янчук
- Александр Маринченко
- Анатолий Лысык
- Наталия Мазуренко
- Виктор Васьковский
- Марина Сикорская
Радикальная партия Олега Ляшко
- Александр Корниенко – 1978 года рождения, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее. Директор Каневского коммунального предприятия "Городской рынок".
- Станислав Коломиец
- Неля Черватюк
- Юрий Громовый
- Анна Николаева
- Юрий Заворотный
- Сергей Колиснык
- Максим Полищук
- Анна Сеник
- Лилиана Ещенко
"Самопомощь"
- Александр Савенеко – 34 года, получил высшее образование по специальности инженер-механик. В 2013 году стал активным участником Революции Достоинства, с начала войны присоединился к волонтерскому движению. В 2015-2016 гг. был мобилизован в ВСУ, а после службы в АТО продолжил заниматься экологическим проектом по сбору и утилизации бытовых отходов в селах Черкасской области.
- Анатолий Стуженко
- Валентина Высочин
- Василий Полищук
- Виктория Грицай
- Алексей Святенко
- Александр Коськин
- Мария Басык
- Виталий Середенко
- Людмила Онищенко
"Свобода"
- Александр Лошков – 1974 года рождения, по образованию юрист. Глава фракции "Свобода" в Черкасском облсовете и юрисконсульт государственного учреждения "Золотоношская техническая школа Укрзализныци". Глава комиссии по вопросам регламента, местного самоуправления, обеспечения правопорядка и защиты прав человека Черкасского облсовета.
- Оксана Ковбоша
- Диана Тяско
- Юрий Гамалий
- Максим Сорочан
- Александр Саюн
- Александр Мушта
- Александр Матвиенко
- Татьяна Чорномаз
- Татьяна Перетятько
"Сила и Честь"
- Владислав Боечко – 1971 года рождения, родом из Умани. Профессор кафедры истории Украины в Черкасском национальном университете им. Б. Хмельницкого, доктор исторических наук. Известный ученый в Украине. Является автором около 200 научных работ, в том числе более 20 учебников и пособий для студентов высших учебных заведений, училищ, учителей и учащихся школ. Организатор ряда научных конференций и симпозиумов и активный член редакционных коллегий научных журналов и специализированных советов по защите диссертаций. С 1979 по 2000 год возглавлял Черкасский национальный университет.
- Юлия Воевода
- Сергей Щербина
- Людмила Шарапа
- Олег Ищенко
- Александр Котович
- Любовь Билык
- Сергей Костюк
- Наталия Атамась
- Ольга Чирва
"Слуга народа"
- Сергей Лисовой – 1990 года рождения. Предприниматель, юрист по специальности, человек, который принимал непосредственное участие в создании областной организации партии "Слуга народа" с 2019 года. Занимался частной коммерческой деятельностью, работал в юридическом отделе Черкасской РГА, заместителем отдела снабжения ОАО "Юрия", был главным юристом частной компании. С 2017 года и до сих пор – физическое лицо-предприниматель по предоставлению юридических услуг. Специалист по разработке нормативно-правовых актов, рыночных методов хозяйствования, перспектив развития предприятия и основ трудового законодательства.
- Владимир Нижников
- Дина Ковальчук
- Инна Добрянская
- Олег Куклин
- Ольга Форостяная
- Евгений Таран
- Александр Джур
- Евгения Плугина
- Сергей Грек
"Черкащане"
- Анатолий Пидгорный – 1978 года рождения, имеет высшее образование. Действующий глава Черкасского областного совета.
- Александр Воскобойник
- Владимир Куликов
- Светлана Волгина
- Ирина Топчий
- Светлана Журба
- Александр Коваленко
- Анатолий Ткаченко
- Зоя Зырянова
- Григорий Пличко
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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