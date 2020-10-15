Сущенко идет в депутаты: все кандидаты в Черкасский облсовет

Действующий глава облсовета тоже попытается удержаться в областной власти

В Украине местные выборы состоятся 25 октября. В Черкасский областной совет баллотируются представители 15 политических партий. Среди них есть и действующий областной голова, а также известный бывший политзаключенный Роман Сущенко.

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Для сравнения, мэром Черкасс желают стать 13 кандидатов, а кандидатов в городской совет зарегистрировали 20 партий.

Сайт "Сегодня" разобрался, кто идет в областную власть.

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"Батькивщина"

Юрий Тренкин – 1981 года рождения. Имеет высшее юридическое образование, также окончил факультет экономики и финансов, государственного управления. Является действующим депутатом Черкасского горсовета, председатель комиссии по вопросам экономического развития, инвестиционной политики, дерегуляции, бюджета, финансов, тарифов и регуляторной политики. Параллельно с основной профессиональной и общественной деятельностью имеет опыт по организации, внедрению и поддержке проектов малого и среднего бизнеса. Михаил Мушиек Виталий Чен Наталия Кравцова Татьяна Волочай Виктор Вусик Игорь Волошин Алексей Заволокин Алена Непочатенко Таисия Руснак

"Голос"

Сергей Шмыголь – 1993 года рождения. Советник председателя Черкасской облгосадминистрации, общественный активист, предприниматель в IT-сфере. Координирует образовательные проекты в этом направлении. Также является донором крови с 9-летним стажем, а еще – организатор многочисленных донорских акций. Павел Царук Анатолий Лыхолай Валерия Шинкарева Светлана Цапенко Александр Полищук Андрей Катренко Александр Безбородько Татьяна Кононенко Лариса Чыринько

"Европейская солидарность"

Роман Сущенко – известный политзаключенный Кремля. Он незаконно удерживался в России с 2016 года, когда его задержали по подозрению в "шпионаже". В 2018 году Московский суд приговорил его к 12 годам тюрьмы. В начале сентября 2019 года вернулся в Украину в рамках обмена пленными. Сейчас он глава Черкасской территориальной организации "Европейской солидарности". Виталий Коваль Наталия Качан Оксана Циганок Виктор Погорилый Сергей Буцько Вячеслав Бабенко Александр Кульбида Оксана Компаниец Людмила Денисюк

"За майбутнє"

Антон Яценко – народный депутат Верховной Рады IX созыва, член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования. Живет в Киеве. Александр Вельбивец Евгений Курбет Наталия Руда Валерия Бондаренко Александр Ковальчук Светлана Легойда Евгений Климов Аракся Маргарян Янина Тиховская

"Команда Сергея Рудыка"

Сергей Рудык – 1970 года рождения. Украинский политик. Кандидат исторических наук. С 2014 года народный депутат VIII созыва, был избран по избирательному округу №198, Черкасская область. Председатель подкомитета по вопросам государственного долга и финансирования государственного бюджета комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. Константин Рудык Валентина Далибожак Анатолий Коверский Татьяна Коваленко Варлам Стуруа Наталия Таванец Виталий Шинкаренко Анна Кулык Иван Далибожак

"Наш край"

Алексей Звиряка – 1980 года рождения, имеет высшее образование. Известный в Черкасской области предприниматель, благотворитель и меценат. Коммерческий директор научно-производственной фирмы "ЛАД". Лариса Синявская Роман Косенко Валерий Каплун Галина Брылева Ольга Лактионова Оксана Мазур Роман Мельничук Геннадий Евтеев Игорь Нестеренко

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

Владимир Доманский – 1973 года рождения, родился в селе Яснозорье Черкасской области. В течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее. Сейчас проживает в Софиевке Черкасской области. Главный менеджер в компании "Пристань 17". В Черкасском облсовете занимает должность главы постоянной комиссии по вопросам образования, науки, культуры, молодежной политики и спорта. Олег Помченко Юрий Коцур Людмила Сущенко Екатерина Калиниченко Александр Олененко Дмитрий Чубин Сергей Полищук Анна Чубенко Ольга Максимяк

Партия "Пропозиція"

Галина Кучер – 1956 года рождения, имеет высшее юридическое, экономическое и педагогическое образование. Беспартийная, в облсовет идет от партии "Пропозиція". Сейчас заместитель уманского городского головы, начальник управления труда и социальной защиты населения Уманского городского совета. Депутат Черкасского областного совета пяти созывов (1990 – 2014 годы). Занимается активной общественной деятельностью, возглавляет Центр работы с женщинами "София", городское Общество дружбы с зарубежными странами, Черкасскую областную организацию Всеукраинской общественной организации инвалидов "Гармония". Юрий Пальчак Ирина Миколенко Александр Колесниченко Лидия Мельничук Ирина Зикеева Галина Литвин Виктория Базилевская Георгий Назаренко Юрий Гайдайчук

Партия ветеранов Афганистана

Сергей Якимчук – 1964 года рождения, родом из с. Бузивка, Жашковского р-на, Черкасская обл. Председатель Черкасского областного союза ветеранов Афганистана и участник боевых действий. Александр Антонюк Лариса Булка Сергей Дегтерев Ольга Янчук Александр Маринченко Анатолий Лысык Наталия Мазуренко Виктор Васьковский Марина Сикорская

Радикальная партия Олега Ляшко

Александр Корниенко – 1978 года рождения, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее. Директор Каневского коммунального предприятия "Городской рынок". Станислав Коломиец Неля Черватюк Юрий Громовый Анна Николаева Юрий Заворотный Сергей Колиснык Максим Полищук Анна Сеник Лилиана Ещенко

"Самопомощь"

Александр Савенеко – 34 года, получил высшее образование по специальности инженер-механик. В 2013 году стал активным участником Революции Достоинства, с начала войны присоединился к волонтерскому движению. В 2015-2016 гг. был мобилизован в ВСУ, а после службы в АТО продолжил заниматься экологическим проектом по сбору и утилизации бытовых отходов в селах Черкасской области. Анатолий Стуженко Валентина Высочин Василий Полищук Виктория Грицай Алексей Святенко Александр Коськин Мария Басык Виталий Середенко Людмила Онищенко

"Свобода"

Александр Лошков – 1974 года рождения, по образованию юрист. Глава фракции "Свобода" в Черкасском облсовете и юрисконсульт государственного учреждения "Золотоношская техническая школа Укрзализныци". Глава комиссии по вопросам регламента, местного самоуправления, обеспечения правопорядка и защиты прав человека Черкасского облсовета. Оксана Ковбоша Диана Тяско Юрий Гамалий Максим Сорочан Александр Саюн Александр Мушта Александр Матвиенко Татьяна Чорномаз Татьяна Перетятько

"Сила и Честь"

Владислав Боечко – 1971 года рождения, родом из Умани. Профессор кафедры истории Украины в Черкасском национальном университете им. Б. Хмельницкого, доктор исторических наук. Известный ученый в Украине. Является автором около 200 научных работ, в том числе более 20 учебников и пособий для студентов высших учебных заведений, училищ, учителей и учащихся школ. Организатор ряда научных конференций и симпозиумов и активный член редакционных коллегий научных журналов и специализированных советов по защите диссертаций. С 1979 по 2000 год возглавлял Черкасский национальный университет. Юлия Воевода Сергей Щербина Людмила Шарапа Олег Ищенко Александр Котович Любовь Билык Сергей Костюк Наталия Атамась Ольга Чирва

"Слуга народа"

Сергей Лисовой – 1990 года рождения. Предприниматель, юрист по специальности, человек, который принимал непосредственное участие в создании областной организации партии "Слуга народа" с 2019 года. Занимался частной коммерческой деятельностью, работал в юридическом отделе Черкасской РГА, заместителем отдела снабжения ОАО "Юрия", был главным юристом частной компании. С 2017 года и до сих пор – физическое лицо-предприниматель по предоставлению юридических услуг. Специалист по разработке нормативно-правовых актов, рыночных методов хозяйствования, перспектив развития предприятия и основ трудового законодательства. Владимир Нижников Дина Ковальчук Инна Добрянская Олег Куклин Ольга Форостяная Евгений Таран Александр Джур Евгения Плугина Сергей Грек

"Черкащане"

Анатолий Пидгорный – 1978 года рождения, имеет высшее образование. Действующий глава Черкасского областного совета. Александр Воскобойник Владимир Куликов Светлана Волгина Ирина Топчий Светлана Журба Александр Коваленко Анатолий Ткаченко Зоя Зырянова Григорий Пличко

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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