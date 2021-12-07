Часы и авто выходят из строя, у людей крутится голова. Что скрывает самое зловещее село Украины

Село Заезд под Прилуками Черниговской области называют самым зловещим населенных пунктом Украины. Там часто случаются необъяснимые инциденты – устройства внезапно ломаются, а приезжие плохо себя чувствуют.
Сайт "Сегодня" узнал, что известно о таинственном селе.
Название села происходит от слова "заезжать" – оно расположено на самом въезде в Прилук. Официальной датой основания села считается 1629 год, когда в нем появился постоялый двор, где останавливались путешественники.
Далее по теме
Необъяснимые факты
Заезд связывают с так называемыми геопатогенными зонами. Говорят, что здесь постоянно ломаются автомобили, а часы перестают показывать правильное время.
Кроме того, иногда люди здесь чувствуют слабость и головокружение.
С чем связаны аномалии
Есть несколько версий о том, почему в селе много странных случаев. Плохое самочувствие объясняют тем, что в Заезде якобы накладываются различные по силе магнитные поля. Они влияют на человека с разной интенсивностью и заставляют его плохо чувствовать себя.
Также говорят, что такое влияние на людей имеют тайные испытания на военных объектах. Однако эту версию большинство отрицают и считают неправдоподобной.
Читайте также:
- Месть ведьмы и замурованная девушка: ТОП-5 домов с привидениями в Украине
- Привидения, незамерзающая вода и окно в мир иной. ТОП-5 самых мистических озер Украины
- Лох-Несское чудовище в Украине! Легенды мистического озера в Закарпатье
- Осторожно, полтергейсты! Что скрывает здание Главпочтамта в центре Киева
- Привидение монаха и исчезновение церкви. Что скрывают Антониевы пещеры под Черниговом