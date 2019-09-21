Человек лежал на дороге: в Житомирской области автомобиль переехал мужчину

/ Фото: Нацполиция

В Житомирской области произошло смертельное ДТП, водитель автомобиля скрылся после инцидента. Правоохранители уже разыскали мужчину, пишет пресс-служба Нацполиции области.

Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло около 22:00 в селе Радовель Олевского района, недалеко от автодороги Киев – Ковель. На следующий день полицейские нашли автомобиль Volkswagen Pasat с характерными для ДТП механическими повреждениями.

Через некоторое полицейские обнаружили и его владельца – 28-летнего жителя села Белокорович. Мужчина признался, что действительно причастен к ДТП.

"Водитель утверждает, что потерпевший лежал на проезжей части, а поэтому он его не заметил в темноте. Понял, что произошло, только когда уже наехал, тогда испугался и уехал", – рассказал начальник Олевского отдела полиции Игорь Григоришин.

Также правоохранители получили информацию и о погибшем: в тот вечер его видели пьяным неподалеку от места происшествия, в одном из местных развлекательных заведений.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали, что три человека пострадали при оформлении аварии в Киеве . На Дарницком мосту столкнулись Lexus и BMW. Повреждения машин были незначительные, патрульные составляли протокол. В это время в Lexus на полной скорости влетела еще одна машина – Hyundai.

Кроме этого, в Коростышевском районе Житомирской области столкнулись два грузовика. Один из водителей попал в реанимацию.

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