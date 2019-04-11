Черкасского чиновника оштрафовали за премирование своей жены

На должностное лицо наложено взыскание в виде штрафа в размере 3400 грн

Фото: Pixabay

На руководителя государственного предприятия наложили штраф за выписку премий своей жены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

Так, в суде была доказана вина исполняющего обязанности руководителя Черкасского филиала ПАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП – нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

По данным следствия, чиновник, вопреки требованиям Закона Украины "О предупреждении коррупции", не сообщил о наличии у него реального конфликта интересов и совершил действия в его условиях при премировании своей жены.

"Сосновским районным судом г. Черкассы 09.04.2019 указанное должностное лицо признано виновным в совершении административных правонарушений. На чиновника наложено взыскание в виде штрафа в размере 3400 грн. В настоящее время решение не вступило в законную силу", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области главврачу присудили штраф из-за премий жене. Главный врач одной из районных больниц региона незаконно выписывал премии своей супруге.

Также мы писали, что суд открыл дело из-за премии Коболева. Исковое заявление подал "Нафтогаз" против Государственной аудиторской службы.

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