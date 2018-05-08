Черкассы накрыло мощным ливнем

Вчера, 18:50

В понедельник вслед за градом Черкассы накрыло мощным ливнем


В Черкассах в понедельник, 7 мая, прошел мощный ливень, который продолжался несколько часов и превратил некоторые районы в подобие Венеции. Так, в микрорайоне Мытниця главную транспортную артерию залило водой на полметра.

Машинам пришлось объезжать новое море другими дорогами, а самые смелые пытались одолеть его вброд, но удавалось это не всем – многие машины глохли и застревали в воде. Между тем, горожане жалуются, что во время сильных дождей район "плывет" не впервые.

"Каждый дождь топит тут, ничего не меняется, с каждым годом, все также происходит. Ну там наверно все забито, человек ходил, он сам пошел – взял палку и пробивает эти ливневки, потому что никто за ними не смотрит", – говорит черкасчанин Виталий Кулявец.

Другой житель города, Александр Корчевный, посетовал, что утонуло немало машин, однако людям все равно нужно ехать с работы домой"и вот так, попробуй добраться".

Напомним, что вечером в воскресенье, 6 мая, некоторые районы Черкасс накрыло сильным градом. Стихия настолько сильно потрепала город, что многие местные жители показали это на видео и поделились своими эмоциями в соцсетях.
дождь, черкассы, ливень
Источник:

"Сегодня"

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