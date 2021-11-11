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Черкассы переходят в красную зону: как будут работать школы и детсады

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
11 ноября, 21:39
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На сегодняшний день коронавирусом болеет множество детей
Как в Украине работают школы и садики во время жесткого карантина. Фото: коллаж "Сегодня"
Как в Украине работают школы и садики во время жесткого карантина. Фото: коллаж "Сегодня"

С 12 ноября Черкассы переходят в красную зону карантина. Школьники уходят на дистанционку, но при этом некоторые учебные заведения продолжат работать в очном режиме.

Об этом сообщила заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина на своей странице в Facebook.

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Как будут работать школы и садики в Черкассах?

Как стало известно, обучение в 5-11(12) классах в очном режиме пройдет в общеобразовательной школе №8, гимназии №9, коллегиум "Берегиня" и гуманитарно-правовом лицее. Все остальные школы переходят на дистанционную форму обучения.

1-4 класса всех школ продолжают работать в обычном режиме.

Кроме того, в условиях красной карантинной зоны детские садики будут работать в прежнем режиме.

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В Украине школьники вернутся на очное обучение. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине школьники вернутся на очное обучение. Фото: коллаж "Сегодня"

Ограничения в Черкассах с 12 ноября

В красной зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров и пр. Запрещаются массовые мероприятия.

Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.

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Однако ограничений можно избежать. Для этого все работники и посетители учреждения должны быть полностью вакцинированы и иметь сертификат о вакцинации. Также подойдет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более трех дней назад.

Это правило не распространяется на детей – несовершеннолетним не нужно иметь сертификат, но в некоторые общественные места без привитых родителей их не пустят.

Штрафы для нарушителей

За отсутствие маски в общественном транспорте украинцам грозит штраф от 10 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 255 гривен.

Штрафы за отсутствие ковид-сертификата или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами будут оплачивать пассажиры.

Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировали 24 747 новых больных COVID-19. Среди них детей – 1550, медработников – 529.

За прошедшие сутки госпитализировали 4778 человек, кроме этого, зафиксировали 652 летальных случая. Выздоровели 18 896 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 155 519 человек;
  • поправились – 2 572 738 человек;
  • летальных исходов – 74 857;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 067 107.

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