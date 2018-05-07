Черниговские копы изъяли у водителя автомат Калашникова и револьвер

Вчера, 17:02

В машине жителя Нежина нашли серьезное оружие – АК и наган

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Черниговской области полиция изъяла у водителя автомат Калашникова и пистолет. Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

Как стало известно, оружие было найдено во время досмотра автомобиля в Нежинском районе – в салоне машины, которой управлял местный житель, оперативники обнаружили и изъяли "предметы, похожие на автомат Калашникова и револьвер системы Наган".

Кроме водителя, в салоне находились еще трое жителей Нежина. Изъятое оружие направлено в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием", которая грозит лишением свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее в Луганской области после осмотра места лесного пожара полицейские и спасатели обнаружили тайник, в котором находились три противотанковых гранатомета РПГ-26.

А в Ивано-Франковской области конфликт между велосипедистом и пассажирами иномарки, которая его сбила, перерос в драку со стрельбой. Пассажиры и водитель Subaru начали избивать пострадавшего, за которого заступились прохожие.

Также мы писали о предупреждении украинских силовиков, которые отметили высокую вероятность провокаций во время празднования Дня Победы 9 мая

"В целом, у СБУ много разноплановой информации, в то числе, которая связана с 9 мая. Мы однозначно будем усиливаться, взаимодействуя с Нацполицией и Нацгвардией. Будем проводить исчерпывающие мероприятия для того, чтобы обеспечить порядок в столице и на всей территории Украины. Провокации, возможны, я не могу исключить их. Над предотвращением некоторых мы уже фактически работаем вместе с полицией. Но я надеюсь, что все пройдет хорошо", – заявил глава спецслужбы Василий Грицак.
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Источник:

"Сегодня"

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