Черниговскую область замело снегом. На севере страны с пятницы, 2 марта, не утихают метели. Спасатели только за последние сутки освободили из снежного плена более сотни машин и помогли почти двум сотням человек. Дороги в области расчищают постепенно – начали с трасс государственного и международного значения.

Ранее мы писали, что Днепропетровскую область замело снегом. Также сообщалось, что непогода оставила харьковчан без тепла и электричества.

Кроме того, мы писали, что Азовское море поднялось до "стихийной отметки" и отрезало Арабатскую стрелку от материка.

"28 февраля ночью и утром в Геническе Херсонской области подъем уровня моря с достижением стихийной отметки 658 (затопление причалов, территории рыбзавода, моста шоссейной дороги на Арабатскую стрелку)", – отметили в ГСЧС.

Накануне в Геническом районе Херсонской области было приостановлено транспортное сообщение с населенными пунктами, расположенными на Арабатской стрелке. В ночь на вторник из-за непогоды, сопровождавшейся сильным ветром и штормом, Арабатская стрелка (коса в Херсонской области) оказалась отрезана от сообщения с материковой частью Украины. Дорога Геническ-Стрелковое оказалась затоплена, местами уровень воды достиг 1 метра.