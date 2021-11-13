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"Чертова мельница" и "следы бога". Откуда в Житомирской области появилось "каменное село"

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
13 ноября, 17:50
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Вокруг"каменного села" в Житомирской ходит много легенд, однако ученые нашли и логичное объяснение этому странному объекту
В Житомирской области есть загадочное "каменное село"
В Житомирской области есть загадочное "каменное село" / Фото: Коллаж: Сегодня

"Каменное село" в Житомирской области считается одним из самых загадочных мест Украины. Разбросанные среди леса огромные камни напоминают дома. На территории "села" можно найти камни, похожие на церковь или школу, а на одном есть даже отпечаток ноги, который называют "следом бога".

"Сегодня" узнали, что известно об этом загадочном месте.

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"Каменное село" – это геологический заказник площадью 15 Га, расположенный на территории Замысловского лесничества в Олевском районе.

Откуда взялись эти камни?

Ученые по сей день не могут определить точное происхождение камней. В Сети пишут несколько версий, однако и их опровергают ученые. Например, по одной из версий камни принес ледник, который двигался из Скандинавии. Также пишут, что эти камни являются остатками гор, которые находились на этой территории и были разрушены ледником.

Как выглядят огромные камни. Фото: wikipedia.org

Отметим, что камни не просто разбросаны по лесу, а имеют определенное расположение. Поэтому некоторые считают, что камни передвигали наши предки, но как и зачем – неизвестно.

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Камни в "селе". Фото: mywed.com

Современные исследования базируются на результатах деятельности Пержанской геологической партии. На этой территории обнаружили залежи 125 полезных ископаемых. Состав и структура залегающих в глубине пород и выступающих на поверхность – идентичны. Это говорит о том, что гранитные валуны – это выходы на поверхность украинского кристаллического щита.

Легенды о появлении "села" и "след Иисуса"

Согласно одной из легенд, в прошлом на этом месте жили богатые люди. Но они однажды не открыли дверь по просьбе бедняков из соседнего села о помощи. На восходе все здания в селе окаменели.

На территории "села" есть камни разной формы. Фото: "Укринформ"

Другая история рассказывает о битве на этом месте Иисуса с темной силой. После долгого боя нечистый был побежден. А Иисус же, прежде чем пойти на небо, сделал несколько шагов по камням, и теперь на одном из них остались следы его ног. Говорят, что вода, наполняющая вмятины, круглый год остается теплой и если в нее ступить босиком, исчезнут болезни, а все желания исполнятся.

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"След бога". Фото: "Укринформ"

Третья легенда – о "Чертовой мельнице". Некоторые камни по форме напоминают огромные жернова. Местные жители говорят, якобы черти в этом месте строили мельницу. Но однажды один нечистых застал рассвет. Черты оставили работу, а жернова до сих пор здесь остались.

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