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Четверть тонны вяленой воблы: пограничники задержали необычную контрабанду, фото

13 июля, 15:49

Правоохранители установили, что "рыбный" груз был незаконно перемещен через границу из России

Сумской пограничный отряд в рамках проведения совместной специальной пограничной операции "Граница-2019" задержал ч границе с РФ четверть тонны российской вяленой воблы и икры. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Реализуя заранее полученную от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы информацию, пограничный патруль от отдела "Большая Писаревка" в районе н.п. Поповка, вблизи линии границы задержал гражданина Украины и гужевую повозку, в которой находились 24 коробки, по 10 кг каждая, с вяленой рыбой и вяленой рыбной икрой. Весь товар имел российское происхождение, на что указывали соответствующие маркировки", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что "рыбный" груз был незаконно перемещен через границу из России на территорию Украины путем перегрузки через инженерные заграждения.

Сейчас вся рыбная продукция передана работникам фискальной службы.

22-летнего украинца пограничники задержали с целью выяснения всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Ранее сообщалось, что на границе с Румынией задержали контрабанду на сумму выше миллиона гривен.

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Тег контрабанда, рыба, госпогранслужба

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