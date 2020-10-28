Четыре человека погибли в ДТП в Сумской области (видео)

Двадцатилетний водитель не справился с управлнием своей Audi

Четверо людей погибло в кровавой аварии на Сумщине. Как стало известно новостям "Сегодня", среди ночи в Шосткинском районе не справился с управлением 20-летний водитель Audi. Машина разбилась об отбойник между селами Собичево и Маковое. Прямо на месте трагедии погиб парень, который был за рулем, и три его пассажира. Еще одна пассажирка – единственная, кто выжил в этой аварии – госпитализирована в центральную больницу Шостки.

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Напомним, ранее в Ровно авто влетело в маршрутку. Водитель автомобиля, ставшего причиной аварии, погиб на месте.

Также сообщалось о том, что в Ровенской области в ДТП погибла беременная женщина, которая ехала в роддом, еще три человека пострадали.

Ранее мы писали, что сотрудники патрульной полиции Киева изъяли автомобиль у женщины, которая, будучи в нетрезвом состоянии, устроила ДТП на бульваре Перова и уехала – в салоне находился ребенок.

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