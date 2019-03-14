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В Житомире чиновница систематически требовала взятки у бизнесменов

Сегодня, 14:39

Начальница одного из отделов госпредприятия наладила механизм получения неправомерной выгоды от частных предпринимателей

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine.
В Житомире чиновница систематически требовала взятки у бизнесменов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a50/1d3/5c8a501d3a924.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a50/1d3/5c8a501d3a924.jpg Другие регионы Начальница одного из отделов госпредприятия наладила механизм получения неправомерной выгоды от частных предпринимателей

Сотрудники СБ Украины разоблачили в систематическом получении взяток руководителя структурного подразделения государственного предприятия "Житомирстандартметрология".

Оперативники спецслужбы установили, что начальница одного из отделов госпредприятия наладила механизм получения неправомерной выгоды от частных предпринимателей за внеочередное проведение исследований на соответствие продукции техническим требованиям и оформления сертификатов качества. Стоимость таких "услуг" составляла в среднем до десяти тысяч гривен за одно исследование в зависимости от сложности работ.

По информации СБУ в "клиентскую базу" чиновницы входили не только местные жители, но и коммерсанты из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Правоохранители задержали женщину на рабочем месте во время передачи очередной взятки в размере пяти тысяч гривен от частного предпринимателя из Киевской области.

Фото: СБУ

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Мероприятия по разоблачению злоумышленницы проводились совместно со следователями ГУ Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Ранее мы писали, что украинский мэр попался на взятке в 30 тысяч долларов США. Деньги чиновник требовал за решение земельного вопроса.

Напомним, в Николаеве на взятке задержали руководителя подразделения ГСЧС. Чиновника задержали во время получения второй части взятки.

Также мы писали, что на взятке был задержан заместитель начальника Полтавского областного территориального управления Государственной судебной администрации

Полтавский чиновник требовал от руководителя частного предприятия почти четверть миллиона гривен за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Правоохранители установили, что с середины сентября 2018 года чиновник ГСУ требовал от директора фирмы деньги. Злоумышленника задержали во время получения очередного транша неправомерной выгоды в размере 100 тысяч гривен. 

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Тег взятка, взяточничество, чиновник

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