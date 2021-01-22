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Глава Департамента здравоохранения Житомирской ОГА погорел на крупных "откатах"

22 января, 14:13

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Нарушитель требовал 10% полученных денег

Правоохранители разоблачили на "откатах" директора Департамента здравоохранения Житомирской ОГА. Деньги он получал из средств, выделенных на противодействие COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что чиновник требовал деньги с руководства коммунального некоммерческого медучреждения. Учреждение получило из госбюджета более 1,2 миллиона гривен. На них купили медицинское оборудование для пациентов с коронавирусом.

Директор департамента требовал от руководства больницы 10% "отката" за выделенные средства. Работники СБУ задокументировали получение первой части денег. Задержали нарушителя вблизи служебного кабинета во время передачи второго "транша".

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Сейчас продолжается досудебное следствие, задержанному скоро объявят о подозрении.

Напомним, ранее чиновник Госгеокадастра погорел на крупных взятках.

Кроме того, в Херсонской области на взятке попался налоговик.

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