Глава Департамента здравоохранения Житомирской ОГА погорел на крупных "откатах"

Правоохранители разоблачили на "откатах" директора Департамента здравоохранения Житомирской ОГА. Деньги он получал из средств, выделенных на противодействие COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что чиновник требовал деньги с руководства коммунального некоммерческого медучреждения. Учреждение получило из госбюджета более 1,2 миллиона гривен. На них купили медицинское оборудование для пациентов с коронавирусом.
Директор департамента требовал от руководства больницы 10% "отката" за выделенные средства. Работники СБУ задокументировали получение первой части денег. Задержали нарушителя вблизи служебного кабинета во время передачи второго "транша".
Сейчас продолжается досудебное следствие, задержанному скоро объявят о подозрении.
Напомним, ранее чиновник Госгеокадастра погорел на крупных взятках.
Кроме того, в Херсонской области на взятке попался налоговик.
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