Чисто, но скромно: появились фото из санатория для эвакуированных из Китая

В сети показали комнаты для двух и трех человек

В сети появились фото санатория в Новых Санжарах, где разместят эвакуированных из Китая украинцев. Снимки опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

На фото видно, что номера у эвакуированных украинцев будут скромные, однако чистые. Показаны двухместные и трехместные номера.

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Напомним, что в Харькове встретили украинцев, которые были эвакуированы из Китая – на взлетную полосу к трапу лайнера прибыли врачи в специальных "скафандрах", а также автобусы, которые доставят людей в Новые Санжары. Всех прибывших проверяют медики, и после этого они занимают места в автобусах.

Также известно, что протестующие перекрыли трассу на въезде в поселок. А местные собрались возле самого центра и стояли там всю ночь. Кроме того, в поселок стягивают военную технику – утром на трассе видели два БТРа. По словам копов, при попытке полицейских разблокировать проезжую часть некоторые протестующие сопротивлялись и произошла потасовка.

В составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета в Ухань он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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