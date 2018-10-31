ЧП под Ичней: спасатели рассказали о ситуации на территории арсенала

В Черниговской области на территории 6 арсенала Минобороны под Ичней после взрывов и пожара пиротехники изъяли 22 171 взрывоопасный предмет. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Всего с начала работ отработано – 301 заявку, изъято 22171 взрывоопасный предмет", – говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне поражения после ЧП продолжают восстанавливать поврежденные здания. По результатам обследований, из-за взрывов были полностью разрушены 4 дома, повреждены – 291 дома, квартиры и другие капитальные сооружения в 25 населенных пунктах. 16 домов не подлежат восстановлению, а всего с начала работ уже восстановили 150 зданий.

На данный момент в Ичнянской районной больнице находится 21 человек, в том числе и семеро детей. Их вернут домой после восстановления домов.

"К проведению работ привлечено сводный пиротехнический отряд ГСЧС Украины общей численностью 150 человек личного состава и 50 единиц техники. Другие службы переведены на повседневный режим функционирования", – отметили в ГСЧС.

Мы уже писали о том, что 24 октября спасатели полностью ликвидировали пожар на шестом арсенале Министерства обороны под Ичней Черниговской области. Тушение пожара продолжалось 16 суток.

Напомним, в ночь на 9 октября 2018 года на арсенале близ города Ичня Черниговской области начался пожар и взрывы боеприпасов. Для ликвидации ЧП были задействованы пожарные танки, спасатели, полицейские и нацгвардейцы. Читайте все подробности и версии взрывов под Ичней.