ЧП в Полтаве: мужчина с гранатой захватил в заложники полковника полиции

Злоумышленник уехал с места происшествия на автомобиле

Мужчина, который грозился взорвать гранату в Полтаве, захватил в заложники полицейского. Копа обменяли на начальника управления уголовного розыска ГУ НП в Полтавской области полковника полиции Шияна. Сним преступник уехал в автомобиле, который ему оставили копы.

"Начальник управления уголовного розыска Шиян остается в заложниках у водителя, автомобиль находится в движении", – сказал нам спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.

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О маршруте захватчика полицейские пока не осведомлены.

Напомним, сегодня утром в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом.

А утром 21 июля в Луцке мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент, после чего злоумышленник сам сдался.

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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