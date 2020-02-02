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ЧП в Виннице: 13-летнюю девочку напоили и хотели совратить в отеле

2 февраля, 16:29

Девочка пошла отметить день рождения в компании «друзей»

/ Фото: Pixabay

В Виннице едва не произошло непоправимое с 13-летней девочкой-подростком, которую друзья пригласили в местную гостиницу отметить день рождения.

В субботу, 1 февраля, вечером в полицию обратились родители девочки о развратных действиях, совершенных в отношении нее со стороны неизвестных лиц. Сама девочка была доставлена ​​в больницу в состоянии алкогольного опьянения.

Следственно-оперативной группой полиции предварительно установлено, что девочка праздновала в компании друзей день рождения. По заключению врачей и судебно-медицинского эксперта, изнасилование несовершеннолетней не было.

Однако копы все равно проверяют заявление родителей о возможных развратных действиях в отношении несовершеннолетней и устанавливают всех лиц, с которыми отдыхала девушка.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних), нормы которой предполагают ограничение свободы на срок до пяти лет или даже лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в конце января 2020 в Харькове отдали в суд дело изверга, который изнасиловал девочку по дороге из школы .

Также сообщалось, что во Львовской области школьница устроила пьянку с подружками: все закончилось печально .

Как сообщал сайт "Сегодня", 86% украинских подростков пробовали алкоголь, а больше половины – курили хотя бы раз в жизни. Об этом свидетельствуют результаты "Европейского опроса учеников относительно употребления алкоголя и других наркотических веществ" (ESPAD), проведенного в 2019 году.

Также мы рассказывали, что в Киеве отменили запрет продавать алкоголь ночью. В то же время купить спиртное в ночное время все равно не выйдет.

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Винница гостиница подросток изнасилование растление отели девочка

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