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ЧП в Винницкой области: двух копов и их начальников отстранили от работы

8 июля, 13:40

В Интернет попало видео, где полицейский с дубинкой и нецензурной лексикой воспитывает задержанного

Фото: Facebook

В Винницкой области двух работников патрульной полиции и руководство Ямпольского отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей на период служебного расследования.

"Сегодня, 8 июля, по факту обнародованного в сети Интернет видео о совершении правонарушения работниками Ямпольского отделения полиции, согласно приказу и.о. начальника ГУНП Руслана Мороза, назначено служебное расследование", – сообщают в пресс-службе полиции Винницкой области.

Как нам стало известно, накануне житель Ямполя выложил на своей странице видео, как в отделении полицейский ударил задержанного дубинкой, и выражаясь нецензурной лексикой, заставил мужчину приседать.


Все собранные материалы в дальнейшем будут направлены в Государственное бюро расследований для правовой квалификации действий сотрудников полиции.

Напомним, недавно в Винницкой области отстранили от должности четырех начальников местной полиции. Руководителей винницкой полиции отстранили от должности по приказу главы Нацполиции Сергея Князева. Отстранение связано с расследованием в отношении действий полицейского в Виннице, которые повлекли смерть однопартийца Анатолия Гриценко – Александра Комарницкого.

Напомним, инцидент произошел около 23:00 во вторник, 11 июня, на остановке общественного транспорта "Водоканал". Полицейский избил члена партии "Гражданская позиция" Александра Комарницкого. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее в Ивано-Франковской области учителя накинулись на полицейского с кулаками: патрульный остановил машину, за рулем которой был директор школы, а пассажиром – физрук, и после предложения копа пройти тест на содержание алкоголя педагоги начали избивать стража порядка.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области проводится служебная проверка по факту травмирования собаки работником полиции в г. Кривой Рог. Установлено,  в г. Кривой Рог сотрудник полиции, находясь вне службы, вилами ранил собаку .

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Тег Винница, задержанный, избил, полицейский

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