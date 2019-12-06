ЧС в Светловодске набирает обороты: власть говорит, что отопление дали, но люди все еще мерзнут

Люди стоят в очередях на отключение от центрального отопления и собираются ехать с прошениями в Киев

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Чрезвычайная ситуация в Светловодске не заканчивается. Сорокатысячный город до сих пор мерзнет. В домах, где тепло подали, температура едва достигает 18 градусов тепла. А еще более сотни многоэтажек до сих пор с холодными батареями. Школьники больше месяца на вынужденных каникулах. Зато тепловики отчитываются – котельные работают на всю мощность. И уже готовят счета за отопление.

"Пытаемся отключится от централизованного. Надеюсь, сможем", – показывает документы Лариса Коваленко, жительница Светловодска.

Перед приемной заместителя городского главы собралась очередь. Люди массово составляют заявления на отключение от централизованного отопления. В их домах этой осенью тепла так и не было.

Градусов 10-12 – такая температура в более чем сотне домов. В остальных отопление включили, но в домах все равно холодно.

"Это уже три дня, как у нас топится. 18 градусов в квартире – сказать совершенно мы нагрелись, не скажешь", – жалуется Лариса.

В мэрии говорят – все жилые и социальные объекты готовы принимать тепло. Его не предоставляет котельная.

Юрий Сапянов, секретарь городского совета:

"Температура из котельной – 45 градусов. И потери на сетях – 13 градусов. Вы понимаете сами, теплоноситель только подходит к домам".

Улицы города покрыты ямами с обнаженными трубами. После ликвидации порывов до сих пор не осуществили теплоизоляцию. Светловодские школы до сих пор пустуют. Больше месяца четыре с половиной тысячи детей на вынужденных каникулах. Но сегодня учителя радуются. За три дня температура в классах повысилась на несколько градусов. Примерно до 10 градусов тепла. Потерянное время школьники будут отрабатывать на зимних каникулах.

Ирина Яблуновская, директор Светловодской школы:

"Думаю что за выходные температура уже поднимется. Мы очень хотим с понедельника начать обучение".

К срыву отопительного сезона привели желание заработать десятки миллионов гривен на продаже местного предприятия-теплопоставщика, уверены в прокуратуре. Как показало следствие, сначала "Светловодскбыт" незаконно передали в частную собственность, а затем довели до банкротства. Этой осенью его перепродали другим лицам. Следствие пока продолжается. Генеральный директор теплопредприятия, один из подозреваемых по делу, все обвинения отвергает. Съемочную группу новостей "Сегодня" ведет в котельную и утверждает, что предприятие работает на полную мощность. Без теплоносителя остается только один дом. Остальным с первого декабря уже будут начислять оплату.

Сергей Московский, генеральный директор СВ ООО "Светловодскбыт":

"Градусы поднимаются в отопительной сети. То есть люди это значительно почувствовали на себе. Бюджетные учреждения и учебные заведения также это чувствуют. Остаются некоторые участки с прорывами, но это не локальные, это разовые".

Но на горячую линию горсовета продолжают поступать звонки от светловодчан, которые мерзнут. Таких за минувшие сутки получили шесть десятков. Жители Светловодска возмущаются – чиновники вместе с тепловиками пытаются замылить глаза и отчитаться перед высшим руководством, что справились с чрезвычайной ситуацией. Поэтому на следующей неделе планируют ехать в Киев.

"Обращение в прокуратуру генеральную, для того чтобы они направили сюда следственную группу. Обращение к премьер-министру для того, чтобы он выслал сюда специалистов, профессиональную группу", – показывает письма, которые повезет в столицу, Андрей Малицкий, житель Светловодска.

А пока, чтобы избежать заоблачных платежек за холодное тепло, юристы советуют составлять акты о температурном режиме в домах в присутствии коммунальщиков.

Напомним, ранее в Новояворовске и Новом Роздоле Львовской области объявили чрезвычайное положение – там без отопления оставались 60 тысяч человек. Все это из-за долгов и заблокированных счетов компании, которая управляет местными теплоцентралями.

На прошлой неделе премьер-министр Алексей Гончарук провел совещание с представителями Кабмина, местных властей и "Нафтогаза" для решения проблемы. Власти и газовая компания разработали план мероприятий, позволивший "избежать техногенной катастрофы".

С предыдущей управляющей компанией был расторгнут договор, а новая – газоснабжающая компания "Нафтогаз Тепло", которую избрали управляющей Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ, – 19 ноября получила лицензии на производство тепло- и электроэнергии от Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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