"Что с вами, люди?": украинки из Китая показали, как их забрасывали камнями

«Я надеюсь, что люди, которые брали камни в свои руки, удовлетворили свои потребности и будут спать спокойно», - заметила одна из пассажирок.

Эвакуированные украинцы из китайского Уханя шокированы "теплым" приемом в Новых Санжарах. Люди начали делиться первыми впечатлениями от поездки в соцсетях. Они опубликовали фото и видео, на которых автобус с детьми и взрослыми забрасывают градом камней, разбивая стекло в окнах.

Пассажиры не сдерживают своих эмоций от происходящего,

"Я в шоке. Нечего сказать – "гостеприимство", – пишет одна из пассажирок.

Реклама

Они очень переживают из-за происходящего, но действительно благодарят экипаж самолета, сопровождающих, врачей и нацгвардейцев.

В тренде Потери с обеих сторон: что известно о наступлении боевиков на Донбассе

"Я надеюсь, что люди, которые брали камни в свои руки, удовлетворили свои потребности и будут спать спокойно", – заметила одна из пассажирок.

"В автобусе были эвакуированные детки. Что с вами "люди"?", – поинтересовалась другая.

"Как поменять национальность?", – поинтересовалась эвакуированная украинка.

"Хотели чтобы бы "сдохли", молодые парни тыкали средние палицы, кидались нам под колеса и кидали в нас камни, женщины бились в истерике. Это было ужасно", – такими комментария продолжают делиться пассажиры автобусов.

Также "Сегодня" собрали реакцию соцсетейна происходящие в Новых Санжарах.

Все подробности того, как местные в Новых Санжарах протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей, читайте в нашем текстовом онлайне.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама