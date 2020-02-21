"Что с вами, люди?": украинки из Китая показали, как их забрасывали камнями

Эвакуированные украинцы из китайского Уханя шокированы "теплым" приемом в Новых Санжарах. Люди начали делиться первыми впечатлениями от поездки в соцсетях. Они опубликовали фото и видео, на которых автобус с детьми и взрослыми забрасывают градом камней, разбивая стекло в окнах.
Пассажиры не сдерживают своих эмоций от происходящего,
"Я в шоке. Нечего сказать – "гостеприимство", – пишет одна из пассажирок.
Они очень переживают из-за происходящего, но действительно благодарят экипаж самолета, сопровождающих, врачей и нацгвардейцев.
"Я надеюсь, что люди, которые брали камни в свои руки, удовлетворили свои потребности и будут спать спокойно", – заметила одна из пассажирок.
"В автобусе были эвакуированные детки. Что с вами "люди"?", – поинтересовалась другая.
"Как поменять национальность?", – поинтересовалась эвакуированная украинка.
"Хотели чтобы бы "сдохли", молодые парни тыкали средние палицы, кидались нам под колеса и кидали в нас камни, женщины бились в истерике. Это было ужасно", – такими комментария продолжают делиться пассажиры автобусов.
Также "Сегодня" собрали реакцию соцсетейна происходящие в Новых Санжарах.
Все подробности того, как местные в Новых Санжарах протестуют против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая людей, читайте в нашем текстовом онлайне.
Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая
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