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Что ждет эвакуированных из Китая после обсервации: подробности

5 марта, 12:19

Тина Наринецкая

Коронавируса у этих людей не обнаружили

После обсервации в Новых Санжарах за эвакуированными из Китая людьми еще несколько недель будут следить медики. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире Украинского радио.

"Люди, которых мы эвакуировали в Новые Санжары, проходят исследования. Первые исследования показали отрицательные результаты, повторные также, то есть вируса там нет. Люди едут домой, но находятся под наблюдением врачей. В дальнейшем еще как минимум несколько недель мы будем их сопровождать, чтобы убедиться, что мы в безопасности. Я лично в Новых Санжарах и ничего страшно там нет", – рассказал он.

Ранее экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook сообщила, что 14-дневный срок обсервации в "Новых Санжарах" закончился и все уже упаковали вещи.

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"Готовимся вернуться к своим семьям, друзьям и привычной жизни. Самым важным является то, что все эвакуированные из Китая, члены экипажа и команда сопровождения – не заражены коронавирусом", – отметила Скалецкая.

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Как эвакуированные жили в обсервации – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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