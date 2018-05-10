Рискуя своими жизнями, украинцы спасали от расстрела во время войны своих односельчан-евреев

Называли украинскими именами, одевали в украинские одежды и учили креститься. Чтобы – спасти от смерти. Больше тысячи односельчан-иудеев уберегли от расстрела во Вторую мировую их соседи-украинцы в селе Яруга на Виннитчине. Те, кому удалось выжить и выехать затем в Израиль, называют Яругу селом праведников мира.

О подвиге жителей села Яруга не пишут в учебниках истории. Рискуя жизнями - своими и своих детей – местные приняли непростое решение – спасти от расстрела своих односельчан-евреев.

Очевидцев не осталось. Но истории спасения тут передают из поколения в поколение. Галине Паламарчук об этом рассказал ее отец. Он вырос в приемной семье, которая прятала евреев в огороде.

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А еще – их одевали в украинские одежды, называли украинскими именами и учили креститься, как православные.

В то время в Яруге среди жителей было примерно поровну – украинцев и евреев. Село оккупировали румынские войска, воевавшие на стороне нацистской Германии. На этой площади селян о предстоящих расстрелах предупредили председатель колхоза и староста села, который формально работал на оккупантов.

В течение трех лет украинцам удалось спасти больше тысячи своих односельчан. В это же время румынские оккупанты расстреляли более полутора тысяч евреев, которых свозили из окрестных сел.

Тогда эту трассу называли дорогой смерти. Сейчас на обочине не осталось и следа от братской могилы. Но в память о расстрелянных здесь установят монумент.

Ранее жители столицы поделились семейными историями о войне. Люди вспомнили как воевали их родственники, и о чем рассказывали, вернувшись домой.

Напомним, около 400 тыс. граждан, по данным Нацполиции, приняли участие в мероприятиях по случаю 9 мая в Украине, наиболее массовыми мероприятия были в Киеве, в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. За совершение различных правонарушений в отделы полиции доставлены 28 человек. На 16 человек были составлены админпротоколы за изготовление и пропаганду георгиевской ленточки.