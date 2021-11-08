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Чудом спасли: муж-тиран не пускал врачей к COVID-больной жене (видео)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
8 ноября, 13:19
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Сейчас мужчина скрывается от полиции
Полицейский вместе с медработниками перенесли больную в карету скорой помощи / Коллаж "Сегодня"
Полицейский вместе с медработниками перенесли больную в карету скорой помощи / Коллаж "Сегодня"

Муж не подпустил врачей к бывшей жене в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19. Благодаря полицейским медикам удалось попасть в дом и госпитализировать больную.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

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Что случилось

В селе Слободка Миргородского района в полицию позвонил родственник женщины и отметил, что ее бывший муж не пускает в дом врачей.

На сообщение отреагировал полицейский офицер территориального общества. Мужа женщины не было дома, а дверь закрыта. Капитан полиции сорвал навесной замок.
Истощенную болезнью владелицу дома нашли в одной из комнат.

Состояние женщины

Полицейский вместе с медработниками перенесли больную в карету скорой помощи. Женщину с острой пневмонией и подозрением на COVID-19 госпитализировали в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения.

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Наказание для мужа

"Этот мужчина, бывший ее муж, категорически не хотел, чтобы ее лечили. Закрылся на замок. Сейчас полиция собирает доказательную базу, сам же мужчина скрывается", – сообщил сайту "Сегодня" спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

В ближайшее время будет дана оценка действиям 66-летнего мужа, который поставил бывшую жену в опасное для ее жизни состояние.

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