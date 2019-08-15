ЦИК до сих пор не назвала победителя на выборах в одном из черниговских округов

Центральная избирательная комиссия уже почти две недели не может определить победителя выборов на 210-м округе в Черниговской области.

По данным электронных протоколов, большинство с отрывом в сотню голосов тут получил самовыдвиженец Сергей Коровченко. Однако его оппонент через суд добился отмены результатов на одном из участков, где проиграл – в местном гериатрическом пансионате.

В свою очередь, пациенты пансионата заявили о мошенничестве: их якобы обманом заставили подписать пустые листы, а потом от их имени передали в суд заявление, что они якобы вообще не голосовали и, таким образом, результаты на участке не имеют законной силы.

Адвокаты пациентов подали апелляцию, однако Киевский апелляционный суд их доказательства не принял, и голоса почти 200 человек были признаны недействительными.

"Это нарушение волеизъявления граждан. Это то, что гарантировано Конституцией Украины. Эти люди сделали волеизъявление. Они проголосовали. Мы отстаиваем позицию о том, что гериатрический центр делегировал кандидата в Верховную Раду. На сегодня лишили полностью голосов всех подопечных гериатрического центра", – заявил Василий Федорчук, адвокат избирателей Козелецкого гериатрического пансионата.

На небольшом избирательном участке – всего две сотни человек, но их бюллетени оказались решающими, поскольку разрыв между кандидатами – всего сто голосов.

Проигравший кандидат не принял своего результата и добился частичного пересчета голосов, а когда это не дало результата, применил другие методы – в суды начали поступать заявления якобы от пациентов, которые, мол, в день выборов не голосовали.

Сами избиратели обратились в полицию, поскольку никаких заявлений не подавали. Подписывали только чистые листы – их в пансионат принесли неизвестные от имени социальных служб.

Отметим, 21 июля в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду . Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией . Мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

Напомним, что нарушения в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов были, но существенно не повлияли на результаты.

Среди самых заметных нарушений — выдача бюллетеней тем, кто не предъявил паспорт. Такие нарушения были преимущественно в селах, где все хорошо знают друг друга. Иногда фотографировали заполненные бюллетени. А избирателям с современным паспортом в виде ID-карты бюллетеней порой не выдавали — требовали показать еще и бумажное приложение к нему с регистрацией, а это — нарушение. Часто на участках не хватало урн для бюллетеней и кабинок для голосования для людей с инвалидностью. Была замечена и незаконная агитация – избиратели приходили на место голосования в одежде с эмблемой той или иной политсилы.

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