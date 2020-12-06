ЦИК обнародовал явку на выборах мэра в Кривом Роге

Во втором туре проголосовало почти столько же избирателей, сколько и в первом

Средняя явка во втором туре выборов городского головы в Кривом Роге (Днепропетровская область), который состоялся в воскресенье, 6 декабря, составила 35,14%.

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Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

Отметим, в первом туре выборов 25 октября проголосовало немногим больше избирателей – 36,72%.

Результаты голосования территориальная избирательная комиссия должна установить до 11 декабря включительно.

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По результатам экзитполов, в Кривом Роге во втором туре выборов городского головы побеждает кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик, за которого проголосовали 52,61% избирателей, за его соперника Константина Павлова – 46,05%.

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Напомним, в первом туре выборов в Кривом Роге лидировал действующий мэр города Юрий Вилкул, но он снял свою кандидатуру, пояснив это состоянием здоровья. Поэтому во второй тур вышли кандидаты, занявшие второе и третье места – Дмитрий Шевчик (31,01% – в первом туре) и Константин Павлов (7,91%)

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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