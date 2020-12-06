Українська
$ 28,3
34,4
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

ЦИК обнародовал явку на выборах мэра в Кривом Роге

6 декабря, 22:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Во втором туре проголосовало почти столько же избирателей, сколько и в первом

Средняя явка во втором туре выборов городского головы в Кривом Роге (Днепропетровская область), который состоялся в воскресенье, 6 декабря, составила 35,14%.

Реклама

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

Отметим, в первом туре выборов 25 октября проголосовало немногим больше избирателей – 36,72%.

Результаты голосования территориальная избирательная комиссия должна установить до 11 декабря включительно.

В тренде
На выборах в Кривом Роге фиксируют десятки нарушений – наблюдатели

По результатам экзитполов, в Кривом Роге во втором туре выборов городского головы побеждает кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик, за которого проголосовали 52,61% избирателей, за его соперника Константина Павлова – 46,05%.

Реклама

Напомним, в первом туре выборов в Кривом Роге лидировал действующий мэр города Юрий Вилкул, но он снял свою кандидатуру, пояснив это состоянием здоровья. Поэтому во второй тур вышли кандидаты, занявшие второе и третье места – Дмитрий Шевчик (31,01% – в первом туре) и Константин Павлов (7,91%)

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ЦИК Кривой Рог явка выборы мэра местные выборы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцам устроят тотальное тестирование на COVID: названы города-приоритеты
Украинцам устроят тотальное тестирование на COVID: названы города-приоритетыУкраина
На Львовщине в реанимации умерли двое больных из-за отключения аппаратов ИВЛ
На Львовщине в реанимации умерли двое больных из-за отключения аппаратов ИВЛДругие регионы
Смерть пациентов на ИВЛ: в больнице объяснили, почему не подключили генератор
Смерть пациентов на ИВЛ: в больнице объяснили, почему не подключили генераторДругие регионы
Степанов проверил больницы в Житомирской области: что обнаружил
Степанов проверил больницы в Житомирской области: что обнаружилДругие регионы
Смертельное ДТП с военными: новые подробности и фото
Смертельное ДТП с военными: новые подробности и фотоДругие регионы
Зеленский обратился к жителям Кривого Рога (видео)
Зеленский обратился к жителям Кривого Рога (видео)Другие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять